Olimpíadas 2024: ‘Não me importo’, diz boxeadora argelina sobre difamação e ataques

De forma ligeira, ela agradeceu ao presidente da Argélia, ao povo de seu país e à torcida que foi a Roland Garros assisti-la. Sobre a polêmica que vem a atormentando desde o início dos Jogos, falou poucas palavras.

“Estou muito orgulhosa do povo de Argélia e do mundo árabe. Fiz o meu máximo por eles e todos eles vieram aqui me ajudar. Estou na final e estou muito feliz como árabe e com todo o povo. Eu não me importo com críticas, eu estou aqui para competir. Chegamos na final com esforço”, disse.