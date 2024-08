Olimpíadas 2024: Homem escala Torre Eiffel e é detido pela polícia; veja vídeo

Os arredores da Torre Eiffel foram evacuados neste domingo, dia da cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Paris-2024, após um homem escalar o monumento de 330 metros de altura. Vídeos e fotos de pessoas que estavam no local mostram o escalador no ponto da torre onde estão posicionados os anéis olímpicos.

O caso ocorreu por volta das 14h45 do horário local, e pessoas que estavam visitando o ponto turístico tiveram de ser retiradas da área pelas autoridades. De acordo com a agência de notícias Associated Press, um policial francês confirmou - em condição de anonimato porque a investigação ainda está em curso - que o homem foi preso.

Homem foi preso após escalar a Torre Eiffel, em Paris. Foto: Nickey Worlock via AP

Neste momento, as forças de segurança da França estão focadas em garantir que o encerramento dos Jogos Olímpicos ocorra sem incidentes. Diferentemente da cerimônia de abertura, realizada em movimento, ao longo do Rio Sena, o evento final das Olimpíadas será mais enxuto, no Stade de France, em Saint-Denis, a pouco mais de 10km de Paris.