Olimpíadas 2024: O que explica queda de medalhas e ouros do Brasil de Tóquio para Paris?

PARIS - O Comitê Olímpico do Brasil saiu de Tóquio, há três anos, festejando o recorde que os atletas brasileiros haviam conquistado, com 21 medalhas. Entusiasmados, os dirigentes elevaram o sarrafo e tinha em mente ser possível que o Time Brasil superasse em Paris o desempenho obtido na capital japonesa. Não deu. A delegação brasileira terminou sua participação nas Olimpíadas parisienses com 20 medalhas - 3 de ouro, sete de prata e 10 de bronze.

O COB viu crescer sua arrecadação e ampliou os investimentos no esporte olímpico. Era factível igualar ou superar os números de Tóquio, mas, com ouros, pratas e bronzes, não foi possível subir mais degraus no quadro de medalhas. O Time Brasil, 12º em Tóquio, espera fechar sua participação em Paris em 20º.

O Time Brasil superou na França os resultados da Rio-2016, mas somente em número de medalhas. Na quantia de ouros, o desempenho piorou, já que, oito anos atrás, nas Olimpíadas em casa, a delegação brasileira subiu sete vezes ao degrau mais alto do pódio, feito repetido em 2021, em Tóquio.

Rebeca Andrade, o grande nome entre os atletas brasileiros nos Jogos de Paris Foto: Jack Guez/AFP

PUBLICIDADE O investimento no esporte olímpico aumentou do ciclo anterior para o atual, que termina com o fim das Olimpíadas de Paris e foi mais curto, de três anos, devido à pandemia, responsável por adiar os Jogos de Tóquio de 2020 para 2021. O valor dos repasses financeiros do COB às confederações olímpicas por meio da Lei das Loterias cresceu. O comitê repassou R$ 160 milhões em 2020, R$ 250 milhões em 2023 e faz a projeção de que, até o fim deste ano, pagará R$ 225 milhões às federações. Além disso, gastou cerca de R$ 52 milhões na Missão Paris, o que contempla investimento na base do Time Brasil na capital francesa, e R$ 44 milhões na Missão pré-Paris - gastos relacionados a tudo que antecedeu os Jogos. No total, o COB investiu aproximadamente R$ 730 milhões neste ciclo olímpico.

Menos ouros e menos medalhas

Antes dos Jogos, a meta do COB era de que o Brasil terminasse no segundo escalão, entre o décimo e o vigésimo colocados, mas mais perto do top 10. A projeção não se concretizou. O País tem de torcer contra algumas nações neste domingo, nas últimas competições dos Jogos, para fechar as Olimpíadas em 20º, distante das potências e próximo das nações emergentes.

Mas por que não foi possível suplantar o desempenho de Tóquio? “Porque assim é o esporte, assim são os Jogos”, responde, de forma pragmática, Sebastian Pereira, gerente de alto rendimento do COB. Ele havia feito o cálculo de que eram de 80 a 90 as possibilidades de pódio para atletas brasileiros em Paris. “A gente teve vários quartos, quintos, sextos lugares”, pontua. No seu levantamento, cerca de 14 atletas “bateram na trave”. “Isso são Jogos Olímpicos”, resume.

Entre os esportes que decepcionaram estão a vela e natação, que saíram da capital francesa sem uma medalha sequer. Esperava-se mais também do boxe. Entre os pugilistas, somente Bia Ferreira conseguiu medalha, uma de bronze. Entre os esportes coletivos, falhou novamente o vôlei masculino, que caiu nas quartas. O futebol masculino sequer se classificou para Paris-2024.

Judô rendeu quatro medalhas ao Brasil em Paris Foto: Miriam Jeske/COB

Lesões de atletas importantes também pesaram e ajudam a explicar a incapacidade de o Brasil bater o recorde de Tóquio. O ciclo foi mais curto, de três anos, para todos os países. Acontece que alguns atletas brasileiros não descansaram. Esticaram a corda na preparação, atingiram resultados expressivos em Mundiais e no Pan-Americanos e não tiveram um respiro quando era necessário para chegar aos Jogos no auge de sua forma.

Daí a razão de muitos atletas terem se lesionado, casos, por exemplo, de Alison dos Santos, o Piu, o dos judocas Daniel Cargnin e Mayra Aguiar e do nadador Bruno Fratus, que desistiu de tentar a vaga para Paris justamente em razão das contusões. “Não consegui me preparar da maneira como gostaria, como deveria, foram períodos longos de recuperação, meses de dores, limitação de movimentos, e isso tudo impactou demais no planejamento”, havia dito Fratus, quando anunciou sua desistência da seletiva.

“Tivemos muitos problemas de lesão ao longo do processo,, principalmente com atletas que eram favoritos”, constata Pereira. “Juntamos os cacos e fomos contornado praa tentar a Paris numa melhor condição. Alguns deram certo, outros bateram na trave”.