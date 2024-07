Skate street masculino tem provas adiadas nas Olimpíadas

A torcida brasileira vai ter de esperar um pouco mais para a estreia de Giovanni Vianna, Kelvin Hoefler e Felipe Gustavo nos Jogos Olímpicos 2024. As provas do skate street masculino, previstas para este sábado, 27, às 7h (horário de Brasília), foram adiadas por causa do mau tempo em Paris.

A nova data é a segunda-feira, dia 29. Novamente, a fase preliminar começará às 7h. Depois, às 12h, ocorrem as finais, já com definição dos medalhistas.

Na primeira fase, cada skatista tem duas corridas de 45 segundos para realizar voltas cronometradas. Nas finais, os atletas executam manobras individuais em cinco entradas. Ganha quem obter maior pontuação dos jurados.

Giovanni Vianna é um dos brasileiros que vai esperar um pouco mais para estrear. Foto: Luiza Moraes/COB

Skate - La Concorde 3 - 29 de julho (segunda-feira)

7h00: Masculino Street - Preliminar

12h00: Masculino Street - Final

O adiamento era discutido desde sexta-feira, quando Paris foi atingida por uma forte chuva. O skate não pode ser disputado em pista molhada por questão de segurança dos atletas. A precipitação vista durante a cerimônia de abertura se manteve na madrugada e começo da manhã de Paris.

Entre os brasileiros, Kelvin Hoefler é o atual medalhista olímpico de prata. Ele ficou em segundo lugar os Jogos de Tóquio, quando a modalidade estreou em Olimpíadas.

Até o momento, as provas do skate street femininas, previstas para domingo, estão mantidas.