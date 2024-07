Olimpíadas 2024: quatro modalidades começam antes mesmo da cerimônia de abertura; veja quais

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris será realizada apenas na sexta-feira, mas, como se tornou hábito no evento esportivo mais importante, algumas modalidades têm o início de sua disputa já nesta quarta e na quinta, na capital francesa. São elas: futebol, handebol, rúgbi e tiro com arco.

Desde 2000 de forma consecutiva, os dias que antecediam a abertura oficial da Olimpíada ficava restrita aos jogos de futebol. Mas em Tóquio, em 2021, o futebol ganhou a companhia do softbol, modalidade que foi descontinuada do programa olímpico para 2024. A última edição dos Jogos em que não houve eventos antes da cerimônia foi em 1996, em Atlanta.

Comandada por Javier Mascherano, a seleção olímpica da Argentina estreia nos Jogos nesta quarta-feira diante do Marrocos. Foto: AFA via X

PUBLICIDADE Nesta quarta, não há atividades oficiais da delegação brasileira. Os eventos envolvendo o Brasil só começam na quinta. Quatro países entram em campo, às 10h (de Brasília), a seleção argentina masculina de futebol mede forças com o Marrocos, em Saint-Étienne. No mesmo horário, a Espanha encara o Usbequistão, em Paris. Além do futebol, também começam as disputas masculinas do rúgbi, novamente sem a participação brasileira. Entre os países sul-americanos, estarão atuando nessa modalidade Argentina, Uruguai e Paraguai. O dia olímpico se encerra por volta das 18h (de Brasília).

Na quinta, os mais fanáticos terão de madrugar para acompanhar todos os eventos. Às 4h, Eslovênia e Dinamarca dão início às disputas do handebol feminino. Meia hora depois, tem brasileira em ação. Ana Luiza Caetano participa da fase de ranqueamento do tiro com arco. Essa fase classificatória é que vai definir os duelos eliminatórios das próximas fases. Às 9h15, será a vez da etapa masculina, com Marcus D’Almeida, forte candidato a conquistar uma medalha.

Às 9h, no handebol feminino, a seleção brasileira tem uma dura missão diante da Espanha. O Brasil está no Grupo B, que é composto ainda por Hungria, Holanda, França - atual campeã mundial -, e Angola. As quatro melhores equipes avançam às quartas de final. Para avançar, as brasileiras terão de ganhar das africanas e de pelo menos uma adversário europeia. Há bastante equilíbrio entre as adversárias.

No futebol feminino, o Brasil estreia às 14h, em Bordeaux, diante da Nigéria. Começar com uma vitória, com boa diferença de saldo de gols, será fundamental dados a dificuldade do grupo e o regulamento, que prevê a classificação das duas primeiras colocadas de cada grupo além das duas melhores terceiras colocadas. No Grupo C, a seleção de Arthur Elias terá ainda de medir forças com Japão e a campeã mundial, Espanha. Já na sexta-feira, horas antes da cerimônia de abertura, os atletas do tiro esportivo fazem um atividade de treinamento.