O que significa a tocha olímpica acesa na abertura das Olimpíadas 2024?

Assim como nas edições anteriores, a chama olímpica foi acesa nas Olimpíadas de Paris-2024, marcando o início do evento que celebra o esporte, e apagado em sua cerimônia de encerramento. Mas o que significa esse símbolo e de onde ele surgiu?

Segundo o Comitê Olímpico Internacional (COI), o símbolo vêm desde as olimpíadas disputadas na Grécia Antiga, quando o fogo era aceso pela luz do sol, utilizando um conjunto de espelhos parabólicos para acender o altar em homenagem e para a proteção de Héstia, deusa das lareiras e fogueiras, na cidade de Olímpia, na Grécia. Mas nos jogos modernos, o símbolo só retornou após três décadas.

Na França, a tocha vai percorrer mais de 400 cidades; um dos locais emblemáticos foi o Museu do Louvre Foto: Christophe Ena / AP

Apesar de ter tido um protótipo nos Jogos Olímpicos de 1928, em Amsterdã, na Holanda, foi nos Jogos de Berlim, capital da Alemanha, em 1936, quando o símbolo voltou a ser utilizado e se transformou em tradição. A chama foi sugerida por Carl Diem, secretário-geral do Comitê Organizacional dos Jogos de 1936, relembrando a forma que a chama era utilizada pelos gregos, com o fogo sendo aceso em Olímpia e sendo transportado por corredores pelo país-sede, carregando a tocha até o estádio de abertura das Olimpíadas, representando a trégua celebrada pelos Jogos na antiguidade e um símbolo de paz na modernidade.

Para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, a tocha olímpica será carregada por mais de dez mil corredores por mais de 400 cidades ao redor da França e de seis territórios ultramarinos, que começaram em Marselha, no dia 8 de maio, até o dia 26 de julho, na abertura na capital francesa, onde o mistério de quem acenderá a pira olímpica será revelado, com a caldeira na frente da Torre Eiffel.

O símbolo do início e do fim da celebração mundial dos esportes são um dos pontos-chave para quem acompanhar as modalidades esportivas. Os Jogos Olímpicos vão começar no dia 26 de julho e vão até o dia 11 de agosto. Duas semanas depois, no dia 28 de agosto, começam os Jogos Paralímpicos, que encerram em 8 de setembro.