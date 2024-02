Popó x Bambam: nocaute ‘relâmpago’ rende memes e diverte web; veja os melhores

Acelino Popó Freitas nocauteou Bambam em apenas 36 segundos e venceu a principal luta do Fight Music Show 4 (FMS) na madrugada deste domingo, dia 25. O tetracampeão mundial disparou uma sequência de golpes no primeiro vencedor do Big Brother Brasil (BBB), que precisou se segurar nas cordas do ringue para não cair. Sem limites de knockdowns, Popó foi dado como vencedor no embate após derrubar seu adversário pela segunda vez em apenas 36 segundos de luta.

“Há quatro dias fez 24 anos que lutei aqui. Digo com toda a humildade, com todo respeito ao Bambam, ele foi responsável de toda essa casa estar cheia hoje. O que ele me provocou, ele provocou tipo assim, ‘quero ver esse Popó derrubar esse cara’. Quem está aqui hoje veio pra ver isso, não só por causa de mim, só estava âncora ali pra derrubá-lo. Ele foi o cara que fez todo o marketing, que encheu e deu todas as audiências”, disse Popó no discurso da vitória.

Popó derrota Bambam em menos de 40 segundos de combate. Foto: Mariana Lima/FMS

O nocaute aconteceu logo no primeiro round. Bambam havia prometido chocar o mundo com seu desempenho em cima do ringue, mas não teve chance sequer de disparar um golpe. Atordoado, Bambam não conseguiu manter a guarda e se defender dos ataques do Popó. Na internet, a velocidade com que o campeão do BBB foi derrotado chamou a atenção. Confira abaixo os melhores memes.