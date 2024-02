Popó x Bambam: saiba data, onde assistir e detalhes da luta

Depois de enfrentar Whinderson Nunes, Acelino Popó de Freitas se prepara para outro desafio contra uma celebridade. O tetracampeão mundial de boxe vai lutar contra Kléber Bambam, primeiro campeão do Big Brother Brasil. A luta será no próximo sábado, dia 24, no Fight Music Show 4, em São Paulo. As lutas serão sediadas na Arena Vibra, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

O evento foi criado em 2022 e já teve três edições. A ideia é reunir ex-lutadores profissionais e celebridades. Foi em uma delas que o comediante Whinderson Nunes enfrentou Popó, hoje com 48 anos. Apesar da ampla vantagem do ex-boxeador, foi declarado empate técnico. A lenda do boxe brasileiro já nocauteou o José "Pelé" Landi-Jons, lutador de MMA, e Junior Dublê, que ficou famoso pela semelhança com o ator Vin Diesel, da série de filmes Velozes e Furiosos. Após a vitória no BBB 1, Bambam teve destaque como fisioculturistas, inclusive com vitórias em competições nos Estados Unidos. Hoje, aos 46 anos, ele é influenciador sobre o tema e está nas categorias de mais de 100kg Masters (acima de 35 anos). A prévia da luta guarda provocações. "E aí, Popó, vou deixar um recado. Eu vou chocar o mundo. Qualquer mão minha que encostar em você, você vai cair duro, nocauteado. E vou tomar seus quatro cinturões", disse Bambam em uma

Luta entre Popó e Bambam é será a principal do Fight Music Show. Foto: Mariana Lima/Fight Music Show

Programação do Music Fight Show 4

Boxe

Acelino Popó de Freitas x Kléber Bambam

Nego do Borel x MC Gui

Emilene Juarez x Fernanda Lacerda

Thomaz Costa x Luiz Otávio Mesquita

Pobre Loco e Sheiii2k x Rey Physquie e Natural pra Cavalo

Fábio Maldonado x Leo Leleco

MMA

Lucas Bomba x Martin Farley

Wellington Souza x Hugo Paiva

Pedro Oliveira x Max Alves

Onde assistr ao Music Fight Show 4