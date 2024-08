Programação das Olimpíadas 2024, domingo, 4/8: veja onde assistir ao vivo e horários

O décimo primeiro dia dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 terá uma programação intensa. E o Brasil pode ganhar duas medalhas logo cedo. Marcus D’Almeida começa a disputa das oitavas de final no tiro com arco em busca do ouro, que sairá por volta das 9h30 (Brasília), enquanto Hugo Calderano joga pelo bronze às 8h30 no tênis de mesa.

No atletismo, os holofotes se voltam para as finais do salto em altura feminino e do lançamento de martelo masculino, enquanto as semifinais dos 100m masculino e 800m feminino prometem definir os grandes nomes dessa edição. Além disso, as piscinas do Centro Aquático de Paris serão palco de momentos emocionantes com as finais da natação, incluindo os 50m livre feminino e os 1500m livre masculino. Confira a programação:

Paris se prepara para mais um dia de Olimpíadas Foto: Divulgação/Paris 2024

Programação do décimo primeiro dia, 04 de agosto (modalidades com brasileiros em negrito):

Atletismo

• 05:05 - 3.000m com obstáculos Feminino - 1ª Rodada (Tatiane Silva)

• 05:20 - Lançamento de Martelo Feminino Classificação - Grupo A

• 05:55 - 200m Feminino - 1ª Rodada (Ana Azevedo e Lorraine Martins)

• 06:00 - Salto em Distância Masculino Classificação (Lucas dos Santos)

• 06:45 - Lançamento de Martelo Feminino Classificação - Grupo B

• 06:50 - 110m com barreiras Masculino 1ª Rodada (Eduardo Rodrigues e Rafael Pereira)

• 07:35 - 400m com barreiras Feminino 1ª Rodada (Chayene da Silva)

• 14:05 - 400m Masculino - 1ª Rodada (Lucas Carvalho)

• 14:50 - Salto em Altura Feminino - Final (Valdileia Martins)

• 15:00 - 100m Masculino - Semifinal

• 15:30 - Lançamento de Martelo Masculino - Final

• 15:35 - 800m Feminino - Semifinal

• 16:10 - 1.500m Masculino - Semifinal

• 16:50 - 100m Masculino - Final

Badminton

03:30 - Simples Feminino - Semifinais

03:30 - Simples Masculino - Semifinais

10:00 - Duplas masculinas, finais

Basquete

• 06:00 - Feminino - Fase de Grupos C (#33) - Japão vs Bélgica

• 08:30 - Feminino - Fase de Grupos B (#34) - Canadá vs Nigéria

• 12:15 - Feminino - Fase de Grupos C (#35) - Alemanha vs EUA

• 16:00 - Feminino - Fase de Grupos B (#36) - Austrália vs França

Basquete 3x3

• 12:30 - Masculino - Fase de Grupos (#53) - França vs China

• 13:00 - Masculino - Fase de Grupos (#54) - Polônia vs Letônia

• 13:35 - Masculino - Fase de Grupos (#55) - Lituânia vs Sérvia

• 14:05 - Masculino - Fase de Grupos (#56) - EUA vs Países Baixos

• 16:30 - Masculino - Play-in

• 17:05 - Masculino - Play-in

Boxe

• 06:00 - 57kg Feminino - Quartas de Final (Jucielen Romeu)

• 06:32 - 75kg Feminino - Quartas de Final

• 07:04 - 54kg Feminino - Semifinal

• 07:20 - 51kg Masculino - Semifinal

• 07:36 - 63,5kg Masculino - Semifinal

• 07:52 - 80kg Masculino - Semifinal

• 08:08 - 92kg Masculino - Semifinal

• 10:30 - 57kg Feminino - Quartas de Final

• 11:02 - 75kg Feminino - Quartas de Final

• 11:34 - 54kg Feminino - Semifinal

• 11:50 - 51kg Masculino - Semifinal

• 12:06 - 63,5kg Masculino - Semifinal

• 12:22 - 80kg Masculino - Semifinal

• 12:38 - 92kg Masculino - Semifinal

Canoagem Slalom

• 10:30 - Caiaque Cross Masculino - Eliminatórias (Pedro Gonçalves)

• 11:45 - Caiaque Cross Feminino - Eliminatórias (Ana Satila)

Ciclismo de Estrada

• 09:00 - Prova de estrada feminina (Ana Vitória Magalhães)

Esgrima

• 06:50 - Florete por equipes masculino, quartas de final

• 08:40 - Florete por equipes masculino, classificação 5º - 8º lugar

• 09:50 - Florete por equipes masculino, semifinais

• 11:00 - Florete por equipes masculino, finais

• 14:10 - Florete por equipes masculino, finais

Ginástica Artística

• 10:00 - Argolas masculinas, final

• 10:40 - Barras assimétricas femininas, final

• 11:24 - Salto masculino, final

Golfe

• 04:00 - Masculino - Jogo por tacadas individual - Rodada 4

Handebol

• 04:00 - Masculino - Rodada Preliminar - Grupo A (#25) - Suécia vs Japão

• 06:00 - Masculino - Rodada Preliminar - Grupo B (#26) - Egito vs Argentina

• 09:00 - Masculino - Rodada Preliminar - Grupo A (#27) - Alemanha vs Eslovênia

• 11:00 - Masculino - Rodada Preliminar - Grupo B (#28) - Hungria vs França

• 14:00 - Masculino - Rodada Preliminar - Grupo B (#29) - Dinamarca vs Noruega

• 16:00 - Masculino - Rodada Preliminar - Grupo A (#30) - Espanha vs Croácia

Hipismo

• 05:00 - Adestramento Individual - Grande Prêmio - Estilo Livre

Hóquei sobre Grama

• 05:00 - Masculino - Quartas de final

• 07:30 - Masculino - Quartas de final

• 12:30 - Masculino - Quartas de final

• 15:00 - Masculino - Quartas de final

Natação

• 13:30 - 50m livre Feminino - Final

• 13:36 - 1500m livre Masculino - Final

• 14:06 - Revezamento 4x100m Medley Masculino - Final

• 14:26 - Revezamento 4x100m Medley Feminino - Final

Polo Aquático

• 09:00 - Feminino - Rodada Preliminar - Grupo A (#17) - Hungria vs Austrália

• 10:35 - Feminino - Rodada Preliminar - Grupo B (#18) - Itália vs Espanha

• 13:30 - Feminino - Rodada Preliminar - Grupo A (#19) - Canadá vs Países Baixos

• 15:05 - Feminino - Rodada Preliminar - Grupo B (#20) - França vs Grécia

Surfe

• 14:00 - Dia de reserva

Tênis

• 07:00 - Roland-Garros - Quadra Philippe-Chatrier - final masculina

Tênis de Mesa

• 08:30 - Individual Masculino - Disputa pela medalha de bronze (Hugo Calderano)

• 09:30 - Individual Masculino - Disputa pela medalha de ouro

Tiro com Arco

• 04:30 - Individual Masculino - Oitavas de Final (Marcus D’Almeida)

• 08:00 - Individual Masculino - Quartas de Final

• 08:52 - Individual Masculino - Semifinais

• 09:33 - Individual Masculino - Disputa da Medalha de Bronze (#175)

• 09:46 - Individual Masculino - Disputa da Medalha de Ouro (#176)

Tiro Esportivo

• 04:00 - Pistola de tiro rápido 25m Masculino - Classificação - Etapa 1

• 04:30 - Skeet Feminino - Classificação - Dia 2

• 08:00 - Pistola de tiro rápido 25m Masculino - Classificação - Etapa 2

• 10:30 - Skeet Feminino - Final

Vela

• 07:05 - Dinghy Masculino (Bruno Fontes)

• 07:05 - Multicasco Misto (Siemsen/Arndt)

• 07:13 - Kite Masculino (Bruno Lobo)

• 07:33 - Kite Feminino

• 09:35 - Dinghy Feminino

• 12:05 - Dinghy Misto

Vôlei

• 04:00 - Feminino - Rodada Preliminar - Grupo C (#15) - Itália vs Türkiye

• 08:00 - Feminino - Rodada Preliminar - Grupo A (#16) - França vs EUA

• 12:00 - Feminino - Rodada Preliminar - Grupo A (#17)

• 16:00 - Feminino - Rodada Preliminar - Grupo B (#18) - Brasil vs Polônia

Vôlei de Praia

• 04:00 - Masculino ou Feminino - Jogo pelas oitavas de final

• 05:00 - Masculino - Jogo pelas oitavas de final (George/André)

• 08:00 - Masculino ou Feminino - Jogo pelas oitavas de final

• 09:00 - Masculino ou Feminino - Jogo pelas oitavas de final

• 12:00 - Masculino ou Feminino - Jogo pelas oitavas de final

• 13:00 - Masculino ou Feminino - Jogo pelas oitavas de final

• 16:00 - Masculino - Jogo pelas oitavas de final (Evandro/Arthur)

• 17:00 - Masculino ou Feminino - Jogo pelas oitavas de final

Onde assistir

A transmissão no Brasil será feita pela Rede Globo, através da TV Globo, Sportv, ge e Globoplay. Além disso, a Cazé TV também transmitirá de forma gratuita algumas competições em seu canal do Youtube e na Twitch.