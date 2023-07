PSG informa que Mbappé ficará fora da temporada se não renovar ou aceitar venda, diz jornal francês

Kylian Mbappé pode não jogar mais pelo PSG. Segundo o jornal francês Le Parisien, o clube comunicou ao staff do atleta que ele ficará afastado durante a temporada se não aceitar ser vendido nesta janela de transferências ou renovar o contrato. Mbappé já não integra o grupo do PSG que está em turnê de pré-temporada no Japão e na Coreia do Sul.

Mbappé já deixou claro que não quer seguir no clube francês. Foto: (AP Foto/Thibault Camus)

O craque francês não quer prorrogar o contrato até 2025. Não é vontade do jogador, contudo, sair nesta janela, já que poderia deixar o PSG no final da temporada com o passe livre. Conforme o Le Parisien, o presidente do clube, Nasser Al-Khelaïfi teria dito ao staff do atleta que “se ele não quiser assinar dentro de duas semanas, a porta está aberta”. Ele já havia reforçado que o clube está “acima de tudo” ao comentar a situação da renovação com Mbappé. Enquanto isso, o jogador treina com um grupo alternativo, junto de outros atletas como Georginio Wijnaldum e Julian Draxler.

Futuro do francês pode ser na Espanha, Inglaterra ou Arábia Saudita

Na última sexta-feira, 21, a emissora francesa RMC Sport colocou o Al-Hilal como possível destino de Mbappé. De acordo com a reportagem, o time do técnico Jorge Jesus teria feito uma proposta de aproximadamente R$ 1 bilhão.

O jogador falou recentemente à revista France Football que jogar no PSG não o ajuda a receber o reconhecimento. Com isso, Real Madrid e Chelsea seguem monitorando a situação. Os espanhóis são os favoritos caso a saída do PSG se confirme, já que um dos desejos de Mbappé é vestir a camisa merengue ao longo da carreira.

Sem o atacante, o PSG enfrentará o Al-Nassr, clube de Cristiano Ronaldo, na próxima terça-feira, 25, em Osaka, no Japão.