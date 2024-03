Boneca em homenagem a Rebeca Andrade custa quase R$ 1 mil: ‘Ficou muito fofinha’

A ginasta Rebeca Andrade, campeã olímpica em Tóquio, foi homenageada pela empresa de produtos colecionáveis do País, a Memorabília do Esporte, com uma boneca em miniatura da série MiniCo.

A estatueta está em fase de pré-venda e será limitada a 150 peças, cada uma no valor de R$ 999. “Ficou muito fofinha! A miniatura está linda! Está perfeita em todos os detalhes, no collant, no lacinho na cabeça, ficou a minha cara”, disse Rebeca Andrade.

Boneca em miniatura de Rebeca Andrade custará R$ 999. Foto: Memorabília do Esporte

A boneca foi inspirada nas medalhas conquistadas pela ginasta nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, e também terá o autógrafo manual de Rebeca na base. A brasileira se tornou a primeira atleta a ter uma série de colecionáveis da MiniCo. "Estou muito feliz e honrada com essa homenagem, é muito bom poder ver de perto essa Rebequinha e lembrar de um momento que me marcou tanto, que faz parte da minha história e que traz tantas boas lembranças", disse.

Rebeca Andrade ganha cada vez mais destaque dentro e fora da ginástica. A atleta, que se prepara para as Olimpíadas de Paris-2024, já acumula 11 parcerias: Panasonic, Riachuelo, Medley, Adidas, Invisalign, Sankhya, Vult, Volvo, Parmalat Wheyfit, Docile e, mais recentemente, Hemmer.

Ao UOL, a ginasta enfatizou se sentir honrada em representar as marcas. “Tudo está sendo alinhado com meus valores, com as coisas que eu acredito, que gosto e acompanho”, afirmou Rebeca Andrade.