Ilha caribenha do tamanho de Birigui ganha 1ª medalha da história em Olimpíadas e causa comoção

O atletismo conheceu sua primeira surpresa na Olimpíada de Paris-2024. A velocista Julien Alfred, da Ilha Santa Lúcia, localizada no Caribe, desbancou as rivais e conquistou a medalha de ouro na tradicional prova dos 100 metros rasos, neste sábado, no Stade de France.

Sob chuva, ela completou a distância em 10s72 e garantiu a primeira medalha olímpica da história da ilha vulcânica, de apenas 617 quilômetros quadrados de extensão, localizada entre a Martinica e São Vicente, nas Pequenas Antilhas, no Caribe. Santa Lúcia tem o tamanho aproximado do município de Birirgui, no interior paulista, e com menos de 200 mil habitantes.

Julien Alfred surpreende e fatura primeira medalha a história de Santa Lúcia. Foto: Jewel Samad/AFP

PUBLICIDADE A atleta de 23 anos ficou em quinto lugar no Mundial de Budapeste, disputado no ano passado, com 10s93. No mesmo evento, terminou em quarto na prova de 200 metros, na qual também estará em Paris-2024. A conquista de Julien Alfred foi bastante comemorada nas ruas de Santa Lúcia, como mostraram vídeos que viralizaram nas redes sociais após a vitória da competidora. Neste sábado, ela superou a americana Sha’carri Richardson, cotada para levar o ouro após a desistência da jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce. A atleta de 37 anos, bicampeã olímpica da prova, anunciou que não disputaria a prova poucas horas antes da final. Sha’carri levou a prata, com 10s87. Sua compatriota Melissa Jefferson anotou 10s92 e ficou com o bronze.

Com o feito, Julien Alfred sucede a jamaicana Elaine Thompson-Herah como campeã olímpica da prova. Thompson-Herah era a atual bicampeã olímpica da distância e também da prova dos 200 metros. Ela, contudo, não está na capital francesa porque sofreu uma lesão no Tendão de Aquiles em junho.