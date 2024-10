Site vaza imagem de projeto do estádio do Flamengo; veja

A primeira imagem interna do projeto do estádio do Flamengo foi divulgada na última segunda-feira, 14, pelo ge.com. Em evento de lançamento de sua candidatura à presidência do clube, Rodrigo Dunshee, atual vice-presidente geral e jurídico flamenguista, mostrou a projeção aos presentes no Jockey Club, na zona Sul da capital fluminense. A construção da casa rubro-negra é parte importante da campanha do advogado, que é apoiado pelo atual presidente, Rodolfo Landim.

O sonho dos torcedores flamenguistas de ter um estádio próprio vem se tornando cada vez mais realidade. No início do mês, o clube tomou posse do terreno do Gasômetro, na zona portuária do Rio de Janeiro, onde a arena será construída. A área, que pertencia à Caixa Econômica Federal, foi desapropriada pelo prefeito Eduardo Paes em junho.

PUBLICIDADE “O estádio é um compromisso da nossa gestão, só a nossa candidatura se comprometeu com isso. A gente realizou a compra de um terreno que ninguém acreditava. O terreno é nosso, a chave do terreno está aqui. Esse é o principal ponto de infraestrutura nosso”, disse Dunshee sobre uma das maiores pautas de sua campanha. O número exato do público que caberá no estádio ainda está sendo discutido com o Corpo de Bombeiros, mas será maior do que 70 mil. Até então, estima-se que o local terá a capacidade de receber, no máximo, até 79 mil torcedores.

A inauguração do estádio do Flamengo está prevista para 15 de novembro de 2029. Ainda resta ao clube acertar pontos importantes para a concepção do projeto, como a construtora e as parcerias que permitirão a construção do lugar.

A eleição para escolher o sucessor de Rodolfo Landim como presidente rubro-negro acontece no final deste ano, em dezembro. O novo gestor ficará no cargo entre 2025 e 2027. Além de Rodrigo Dunshee, que concorre pela chapa UNIFLA junto com seu vice, Marcos Bodin, participam da corrida eleitoral Luiz Eduardo Baptista, Maurício Gomes de Mattos, Pedro Paulo e Wallim Vasconcellos.