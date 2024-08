Surfista pega onda causada por iceberg na Groenlândia e faz imagens impressionantes; veja

“A foto que eu sempre quis tirar”. Foi assim que o fotógrafo Jorge Albian definiu o impressionante clique do surfista Eurico Romaguera pegando uma onda no mar congelante da Groenlândia. A dupla viajou para a ilha na América do Norte com a missão de produzir imagens e vídeos de Romaguera surfando as ondulações causadas por um iceberg, o que resultou em um mini documentário.

O One Shot: Sonhos Paralelos é uma criação da Blue Banana Productions, dos Estados Unidos, e o primeiro capítulo da série tem como cenário as geleiras em pleno período de degelo causado pelo verão no hemisfério norte. Foi o contexto perfeito para testar as habilidades de Eurico, que é português, em um ambiente pouco comum para a prática do esporte.

Surfista português Eurico Romaguera aguardando onda na Groenlândia Foto: Reprodução/Instagram/Jorge Albian via @nicopinacalvin

No audiovisual, que tem 13 minutos de duração, a dupla passa alguns dias na tentativa de gerar o clique perfeito, já que dependia da ação da natureza para que o iceberg se desprendesse da geleira, caísse e formasse a onda perfeita para o surfista.

O documentário é narrado pelo próprio Jorge Albian, que descreve o convite feito pela produtora americana como a oportunidade de fazer a foto que sempre quis. "A Blue Banana veio até mim com a ideia de planejar uma viagem onde eu poderia tirar a foto dos meus sonhos", diz Albian. Segundo o fotógrafo, no começo, a dupla não sabia nem se seria possível surfar uma onda gerada pelo derretimento de um iceberg. "Eu estava muito confiante de que você (Romaguera) faria alguma coisa acontecer. Só precisávamos de um pouquinho de sorte", narra o fotógrafo.