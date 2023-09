Um novo Meligeni: conheça Felipe, que nasceu na quadra e seguiu os passos do tio

O US Open de tênis de 2023 é o grande torneio da carreira de Felipe Meligeni. O jovem de 25 anos, nascido em Campinas, não esconde que sua relação com o tênis vem de família. Felipe é o sobrinho de Fernando Meligeni, ex-tenista que chegou a ser Top 25 no mundo e foi campeão dos Jogos Pan-Americanos de 2003, em Santo Domingo. Após passar pelo qualificatório da competição americana, o tenista venceu nesta segunda seu primeiro jogo na carreira em uma chave principal de Grand Slam, contra o australiano James Duckworth, e está na segunda rodada nos EUA.

Neste ano, Felipe Meligeni conquistou vaga para a rodada de abertura de um Grand Slam pela primeira vez, e começou a viver o melhor momento de sua carreira. Depois de três vitórias, o tenista brasileiro se garantiu na chave principal do US Open. Em 2016, Felipe foi campeão da chave de duplas no juvenil no Grand Slam americano. Com a vitória contra James Duckworth, da Austrália, o brasileiro ganha confiança. Ele e Bia Haddad estão classificados para a segunda rodada do torneio em Nova York.

Felipe Meligeni é o terceiro melhor brasileiro no ranking da ATP (Associação dos Tenistas Masculino). Atualmente, o jogador ocupa a posição 168 e está atrás de Thiago Wild, que é o 106, e ainda de Thiago Monteiro, que ocupa a posição 118. Com o desempenho nas quadras dos Estados Unidos, deve subir ao menos 20 posições com só a vitória desta segunda.

Felipe Meligeni é sobrinho de Fernando Meligeni e irmão de Carolina. Foto: ARQUIVO PESSOAL

Felipe é filho de dois professores de tênis, Paula e Flávio. Segundo a família, o tenista e sua irmã, Carol Meligeni, de 27, que também é tenista e foi medalhista nos Jogos Pan-Americanos de 2019, sempre estiveram em quadra, desde muito cedo. “Criados” dentro do esporte, Felipe e sua irmã deixavam claro para todos os familiares que queriam seguir os passos do tio e sonhavam com a carreira de tenista profissional.

O sonho virou realidade para Felipe em 2016. Como profissional, ele passou os primeiros anos jogando torneios menores, principalmente da ITF (Federação Internacional de Tênis). O melhor momento de Meligeni, até sua participação no US Open, foi a participação no Rio Open de 2020, quando foi derrotado pelo cabeça de chave número 1, Dominic Thiem.

Nas duplas, Felipe conquistou dois títulos na carreira. Jogando ao lado de Rafael Matos, o brasileiro venceu os torneios de Córdoba, em 2021, e de Santiago, em 2022.