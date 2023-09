Felipe Meligeni vence em sua primeira partida numa chave principal de Grand Slam

Felipe Meligeni venceu sua primeira partida numa chave principal de Grand Slam, nesta terça-feira. O tenista brasileiro superou o australiano James Duckworth, atual 111º do mundo e ex-número 46 do ranking, por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 7/6 (13/11) e 6/3, em 2h15min de duelo pelo US Open.

O sobrinho de Fernando Meligeni, atual 168º do mundo, vinha de dez participações frustradas em qualifying, a fase preliminar que dá vaga nas chaves principais dos quatro torneios de Grand Slam. Somente no US Open haviam sido duas tentativas de furar o quali e alcançar a disputa principal, em Nova York.

Neste ano, o tenista de 25 anos conseguiu superar as três partidas do qualifying e manteve o embalo na primeira rodada da chave principal. Nesta terça, Meligeni mostrou superioridade desde o início. No primeiro set, não teve o serviço ameaçado em nenhum momento e obteve uma quebra de saque para abrir vantagem no placar.

Felipe Meligeni avançou no US Open em seu primeiro jogo de Grand Slam Foto: Sarah Stier / Getty Images via AFP

A segunda parcial foi a mais equilibrada do confronto. Nenhum dos dois faturou quebras. O brasileiro precisou salvar cinco break points, enquanto o australiano enfrentou dois, com sucesso. No terceiro set, Meligeni manteve a confiança em alta e se impôs, com duas quebras, contra uma do adversário.

O jovem brasileiro terminou a partida com 42 bolas vencedoras, contra 24 de Duckworth. Mais agressivo em quadra, Meligeni também foi mais preciso nos golpes. Registrou 31 erros não forçados, contra 34 do rival da Austrália.

Com a vitória, Meligeni segue os passos de Beatriz Haddad Maia, que também tem vaga assegurada na segunda rodada. O brasileiro vai enfrentar o vencedor do duelo entre o argentino Sebastian Baez (32º do mundo) e o experiente croata Borna Coric (atual 23º do ranking).

Continua após a publicidade

O triunfo desta terça fará Meligeni se aproximar do seu melhor ranking da carreira. Com os pontos da primeira rodada, ele deve aparecer no 137º posto. Sua melhor colocação até hoje é o 129º lugar, obtido em junho de 2019.

Considerado um dos tenistas mais promissores do Brasil nos últimos anos, o sobrinho de Fernando Meligeni ainda busca se estabelecer no circuito da ATP, com aparições pontuais nos torneios deste nível. Até agora soma apenas conquistas em competições do tipo Future e Challenger, categorias abaixo da ATP.

Com o feito obtido nesta terça, ele sonha em seguir os passos do tio, que alcançou o 25º posto do ranking em 1999, faturou três títulos no circuito da ATP e foi semifinalista de Roland Garros em 1999. A última vitória de Fernando Meligeni no US Open aconteceu na edição de 2002, sobre o argentino Agustin Calleri, na primeira rodada - foi eliminado na partida seguinte.