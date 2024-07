Olimpíadas 2024: Nadal admite desistir da disputa de simples para focar no torneio de duplas

“Não sei, tenho que conversar com a equipe. Tomaremos a decisão que acharmos mais adequada de ter a opção de levar medalhas para casa. Às vezes, mais é menos”, comentou Nadal após estrear na quadra principal do complexo de Roland Garros. “Com isso não estou dizendo que não vou jogar, só para vocês saberem”, concluiu o tenista ao jornal “Marca”.

Aos 38 anos, ele tem convivido com lesões e desistido de competições importantes. Há um mês, o dono de 22 conquistas de Grand Slams anunciou que não participaria de Wimbledon para focar as energias no saibro e em sua última Olimpíada.