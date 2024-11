Onde assistir à despedida de Rafael Nadal do tênis na Copa Davis 2024?

Uma das maiores lendas da história do tênis, o espanhol Rafael Nadal, anunciou sua aposentadoria e já tem data para se despedir do esporte. Na Copa Davis 2024, considerada a maior competição por equipes da modalidade, o tenista fará sua última partida. O torneio acontece a partir desta terça-feira, entre 19 e 24 de novembro, em Málaga, na Espanha.

A equipe espanhola pode participar de até três jogos, incluindo a final. O primeiro dele, pelas quartas de final, acontece nesta terça, 19, a partir das 13h (horário de Brasília). Caso avance, a Espanha enfrenta o vencedor entre Alemanha e Canadá. A semifinal aconteceria no dia 22, também às 13h. A final está marcada para o dia 24, 12h (horário de Brasília).

Rafael Nadal participará da última competição de sua carreira nesta semana Foto: Simon Baker/AP

Um dos maiores do esporte, Nadal divide o posto de lenda com seus principais adversários, Roger Federer e Novak Djokovic. Na conta do espanhol, estão 14 títulos de Roland Garros — número recorde em Grand Slams —, dois ouros olímpicos, quatro troféus do US Open, dois do aberto da Austrália e dois de Wimbledon.

COPA DAVIS 2024: SAIBA TUDO SOBRE A DESPEDIDA DE RAFAEL NADAL

Data: 19 a 24/11/2024

19 a 24/11/2024 Local: Em Málaga, na Espanha

ONDE ASSISTIR À DESPEDIDA DE NADAL AO VIVO