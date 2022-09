Tenista francesa Fiona Ferro acusa ex-treinador de agressão e estupro

A tenista francesa Fiona Ferro, atual 259ª do mundo e que tem o 39º lugar como posto mais alto da carreira, acusou seu ex-treinador, Pierre Bouteyre, de estupro e agressão sexual. Os crimes teriam acontecido entre 2012 e 2015, quando a tenista tinha entre 15 e 18 anos.

Fiona Ferro, que tem atualmente 25 anos, entrou recentemente com um processo contra Bouteyre, que foi colocado sob supervisão judicial e poderá pegar até 20 anos de prisão caso se confirmem as acusações. Ele está impedido de entrar em contato ou chegar próximo da francesa, precisou entregar o passaporte e não treinará atletas menores de idade, por ordem judicial.

Fiona Ferro em partida válida pelo Australian Open contra a ucraniana Elina Svitolina Foto: Michael Errey/AFP

Pierre Bouteyre ainda assumiu a materialidade dos fatos, mas contestou a acusação de estupro. As afirmações foram rebatidas por Fiona nas redes sociais. “Eu confirmo que não foi consensual e que os estupros e abusos sexuais foram cometidos com constrangimento moral. Eu coloco toda a minha confiança no sistema de justiça do meu país e afirmo que não quero mais fazer nenhum comentário sobre a investigação”, disse a tenista, que recebeu o apoio da WTA, a federação de tênis feminino.

“Aplaudimos Fiona por ter a coragem de apresentar essas alegações. Estamos satisfeitos em ver uma investigação completa e um processo legal em andamento. A WTA é dedicada a garantir um ambiente seguro em nossa turnê. A salvaguarda requer vigilância e continuamos a investir em educação, treinamento e recursos para melhorar nossos esforços”, divulgou a entidade em nota oficial.

A ex-número 1 do mundo Vitória Azarenka também se manifestou sobre o caso logo depois de vencer Petra Martic na terceira rodada do US Open, nos Estados Unidos. “Eu a aplaudo por ser corajosa. Espero que, com essa situação, ela saia mais forte, e o tênis não seja arruinado para ela por causa disso. Esse é, eu acho, um tema muito, muito pesado. Mas é um tema que tem de ser mais exposto”.

Fiona foi eliminada da rodada de qualificação do US Open e aguardará a investigação, com duração máxima de dois anos, sobre a situação envolvendo seu ex-treinador. Enquanto isso, ela poderá atuar normalmente no circuito mundial.