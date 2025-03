Thiago Wild é superado por Stefanos Tsitsipas e está fora de Indian Wells

Thiago Wild está fora do ATP 1000 de Indian Wells. O brasileiro foi derrotado pelo grego Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. João Fonseca agora é o único representante do País no torneio. O jovem prodígio irá enfrentar o britânico Jack Draper, número 14 do mundo, neste sábado, pela segunda fase do torneio, ainda sem horário definido.

PUBLICIDADE Wild havia classificado para a partida de hoje após salvar dois match points contra o francês Alexandre Muller, algoz de Fonseca no Rio Open. Entretanto, ele não conseguiu colocar em quadra o mesmo poder de reação nesta sexta-feira. Apesar de Tsitsipas ter se complicado e precisado salvar dois break points no seu próprio serviço, ele confirmou o primeiro game da partida. A partir de então, o grego manteve-se embalado, ainda pela conquista do ATP 500 de Dubai, na última semana.

Wild havia exibido boa recuperação na estreia, mas não repetiu desempenho diante do grego Tsitsipas. Foto: Harry How/AFP

O brasileiro tentou arriscar, mas não levou perigo a Tsitsipas e chegou a desperdiçar dois game points. Com 33 minutos, o primeiro set já estava conquistado pelo grego.

Na metade final da partida, Wild até melhorou. Os dois tenistas confirmavam seus serviços até o 10º game, quando Tsitsipas conseguiu quebrar o brasileiro. O game que confirmou a derrota de Wild somou mais de 10 minutos e uma cena curiosa.

O brasileiro escorregou em um match point de Tsitsipas, que não matou o jogo, mandando a bola na rede. Não demorou, porém, para ele confirmar a vitória, a sexta seguida.

Na próxima fase, o adversário do número 9 do mundo será o italiano Matteo Berrettini, que ocupa a posição 29 do ranking e superou o australiano Christopher O’Connell, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7(7)/6(2).

Na quinta-feira, o sorteio da Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) definiu que o Brasil enfrentará a Grécia, de Tsitsipas, no Grupo Mundial da Copa Davis, em setembro.

Será a primeira vez que brasileiros e gregos vão se enfrentar na competição. O Brasil deve ser representado por João Fonseca e Thiago Wild nos jogos de simples. A convocação do capitão Jaime Oncins ainda não tem data para ser anunciada. E, nas próximas semanas, a Grécia deve definir em qual cidade e em qual piso os dois times vão se enfrentar.

O Brasil busca a vitória na série melhor de cinco jogos para voltar a disputar a fase classificatória da Davis, no início de 2026. O time nacional enfrentará a Grécia pelo Grupo Mundial I porque foi derrotado pela França no mês passado, justamente na fase classificatória deste ano - esta etapa dá vaga nas Finais da Davis.

Já a Grécia “subiu” dos playoffs, após superar o modesto time do Egito pelo apertado placar de 3 a 2, no mês passado. A equipe grega estava desfalcada de Tsitsipas nesse último confronto.