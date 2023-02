Charles do Bronxs se antecipou ao UFC e confirmou sua primeira luta de 2023. Em busca de ganhar a oportunidade de uma revanche contra o russo Islam Makhachev, o brasileiro recordista de finalizações enfrentará o iraniano Beneil Dariush no card do UFC 288. Marcado para o dia 6 de maio, mas sem local definido, o evento terá o duelo entre Aljamain Sterling e Henry Cejudo, pelo cinturão dos moscas, como luta principal.

A última vez em que Charles esteve no octógono foi no dia 22 de outubro do ano passado. Na ocasião, foi derrotado por Makhachev e desperdiçou a chance de reconquistar o cinturão do peso-leve que perdeu em maio, na balança, por estar acima do peso. Depois disso, anunciou uma pausa para aprimorar a forma física e se recompor mentalmente.

Charles do Bronx retorna ao UFC em maio e segue em busca de uma revanche com Islam Makhachev, pelo cinturão dos pesos-leves. Foto: Carmen Mandato/AFP

“Estou muito feliz de voltar ao que eu amo fazer. Vai ser uma luta duríssima, contra um cara que tenho todo o respeito do mundo. A preparação para a luta começa agora, temos bastante tempo para treinar e me dedicar ao máximo, junto das pessoas com quem sempre treinei, que me amam e que acreditam que posso dar a volta por cima. Quero mostrar que nosso espírito continua vivo e que o leão dos leves continua faminto!”, disse o lutador.

Adversário de Charles do Bronx, Dariush é o atual quarto colocado do ranking e também não luta desde outubro de 2022, quando venceu o polonês Mateusz Gamrot no UFC 280, mesmo evento em que o brasileiro foi finalizado por Makhachev na luta principal. Oitavo do ranking por peso e líder do peso-leve, Charles do Bronxs tinha um recorde de 33 vitórias e vivia uma série de 11 triunfos seguidos quando perdeu para Makhachev.