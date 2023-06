Conor McGregor: vídeo revela interação entre lutador e suposta vítima de estupro; veja

Um dia após Conor McGregor ser acusado de estuprar uma mulher durante as finais da NBA, em 9 de junho, na partida entre Denver Nuggets e Miami Heat, um vídeo divulgado pelo portal TMZ dá novos desdobramentos à história. Na filmagem, o lutador guia a vítima pela mão em direção ao banheiro masculino das dependências da arena na Flórida – onde ela afirma ter sido agredida.

No vídeo, dentro da arena Kaseya Center, casa do Miami Heat, McGregor parece conduzir a mulher, de mãos dadas, até o recinto. Ele chega a retornar e chamar a vítima no corredor, antes de entrar no banheiro. Na acusação, ela alega que foi forçada a adentrar o local.

Após a entrada do lutador do UFC no banheiro, seguranças do local fecharam as portas para bloquear a passagem das demais pessoas ao recinto. Em depoimento, a vítima apontou essa ação do corpo de homens que cercavam McGregor.

Segundo uma carta escrita pelo advogado da suposta vítima, depois do fim da partida, um segurança do ex-campeão de UFC teria a direcionado para o banheiro da arena, onde McGregor teria prendido a mulher e a obrigado a fazer sexo oral nele. O documento obtido pela TMZ diz que a jovem teria dado uma cotovelada no lutador para tentar escapar da situação. Ela então conseguiu fugir do local, deixando a bolsa.

Segundo a reportagem, a mulher quer ser indenizada pela NBA, pelo Miami Heat e por McGregor, na forma de acordos, em vez de levar o assunto aos tribunais. O lutador nega as acusações e afirma que esteve próximo da quadra durante todo o jogo. Em julho de 2022, McGregor foi acusado de ter agredido fisicamente uma mulher durante uma festa em seu iate na badalada Ilha de Ibiza, em julho do ano passado. A denúncia veio à tona em janeiro de 2023.

Em nota, a defesa de McGregor acusa a denunciante de extorsão. “Depois que o vídeo foi divulgado pela TMZ, o advogado da reclamante agora mudou sua história. O Sr. McGregor aceita a investigação, que ele firmemente acredita que mostrará que as acusações contra ele são falsas. Depois de não responder à demanda de dinheiro feita pelo advogado do reclamante, ela recorreu à mídia para fazer pressão. Isso não é mais do que uma extorsão”, afirmou Barbara R. Llanes, advogada do lutador.