As últimas previsões sobre o tempo indicam chances de chuva para o dia do evento. O Meteo-France, serviço meteorológico francês, prevê céu nublado a partir do meio-dia, com chuva fraca pela manhã. O tempo deve melhorar à tarde, mas o serviço alertou, nesta quinta-feira, a possibilidade de chuva para a região de Paris à noite, quando acontece a cerimônia de abertura.

Em caso de chuva, a cerimônia deverá continuar conforme planejado. Começa às 19h30, horário local, e tem previsão de duração que supera as três horas de acordo com a organização do evento.