Conheça Gabriel Bortoleto, agenciado por Fernando Alonso pode ser 1º brasileiro campeão da Fórmula 3

O fã brasileiro de automobilismo já tem um novo nome para acompanhar, de olho no futuro. Trata-se de Gabriel Bortoleto, paulistano de apenas 18 anos que pode fazer história neste domingo. Dependendo de uma combinação de resultados, ele pode se tornar o primeiro brasileiro a se sagrar campeão da Fórmula 3, uma das categorias de acesso à sonhada Fórmula 1.

Bortoleto é considerado um jovem talento desde o início da adolescência. Seu bom rendimento desde o kart vem chamando a atenção no mundo do automobilismo. A ponto de fazer um bicampeão mundial de F-1 observar com atenção sua trajetória. O espanhol Fernando Alonso gostou tanto do que viu na pista que se tornou o empresário do brasileiro, através de sua empresa, a A14 Management.

O jovem piloto conta que a relação com Alonso não se restringe a contratos, papéis e assinaturas. “No meu dia a dia ele sempre se preocupa em saber tudo o que está acontecendo e, nos finais de semana, me dá dicas valiosas de pilotagem. Ele é um cara bem tranquilo e me passa bastante confiança ter um bicampeão mundial ao meu lado”, diz Bortoleto, em entrevista ao Estadão.

Gabriel Bortoleto tem 18 anos e tem carreira gerenciada por Fernando Alonso Foto: James Gasperotti / KTF Sports

Conhecida pela habilidade técnica, Alonso ajuda Bortoleto até mesmo com dicas sobre ultrapassagem “Ele vem me ajudando desde o início do ano. São sempre coisas muito técnicas sobre pilotagem, posicionamento do carro em pista, negociação de ultrapassagens, gerenciamento da degradação dos pneus”, enumera o brasileiro.

Bortoleto assimilou rapidamente as orientações do espanhol e começou a temporada da F-3 de forma arrasadora. Venceu as duas primeiras corridas do ano, obteve um quinto e um quarto lugar, na sequência, e disparou na liderança.

“Sem dúvidas, o meu começo da temporada foi muito forte e me permitiu, logo de cara, abrir uma boa vantagem no campeonato depois de eu ter vencido as corridas da Austrália e do Bahrein. Depois disso, eu e minha equipe trabalhamos muito para nos mantermos sempre competitivos e com foco total em somar o maior número de pontos possíveis”, comentou.

Após sete etapas disputadas, com duas corridas por rodada (uma curta e outra mais longa), o piloto do Brasil soma 144 pontos na tabela, contra 101 do britânico Zak O’Sullivan. Para ser campeão de forma antecipada, no domingo, Bortoleto precisa deixar a etapa da Bélgica, no tradicional Circuito de Spa-Francorchamps, com 40 pontos de vantagem sobre o rival da Inglaterra.

Gabriel Bortoleto com Fernando Alonso, que cuida da carreira do brasileiro Foto: James Gasperotti / KTF Sports

Na prática, o brasileiro poderá garantir o troféu da temporada já no fim de semana mesmo se vencer as duas corridas desta etapa. Se não confirmar a conquista, terá ainda a última rodada do ano, em Monza, no dia 2 de setembro, para sacramentar o triunfo.

“A expectativa é muito boa, mas preciso me manter focado em fazer tudo da mesma forma que eu fiz o ano inteiro. Nesta semana procurei pensar o mínimo possível nisso e mantive a minha rotina de treinos físicos, simulador, preparação mental e reuniões com a equipe. Meu objetivo é dar o meu melhor no fim de semana de corrida”, afirmou.

VIDA NA ITÁLIA

Nascido em São Paulo, Bortoleto vive em solo italiano desde 2017, quando se mudou com apenas 12 anos para a pequena cidade de Desenzano Del Garda, perto de Veneza - hoje mora em Milão. A Itália costuma receber jovens pilotos por ser um dos maiores polos mundiais de kart, modalidade que é o caminho natural para os aspirantes às grandes categorias do automobilismo.

O brasileiro começou no kart aos seis anos, por influência do irmão mais velho, Enzo. “Ele já estava competindo e eu comecei a acompanhá-lo. Gostei muito e daí por diante nunca mais parei”, contou Bortoleto, que obteve diversas conquistas na modalidade no Brasil antes de fazer a grande aposta na Europa.

Longe de casa, ele seguiu se destacando em palcos maiores, como o Campeonato Europeu e o Mundial, entre 2017 e 2019. O ano de 2020 marcou sua transição para as primeiras competições de monoposto. Ele terminou a Fórmula 4 Italiana no quinto lugar. Em 2021, deu novo salto: entrou na Fórmula 3 Europeia, a antessala da F-3, que hoje acompanha parte do circuito da F-1.

As duas vitórias, uma pole position e o sexto lugar geral chamaram a atenção de Alonso. E agora o alto nível demonstrado na F-3 faz o brasileiro ser alvo de propostas para rumar para a Fórmula 2, o degrau mais próximo da F-1. “Já fui procurando por algumas equipes da F-2 e certamente esse é o caminho para seguirmos em 2024. Não temos nada certo ainda”, avisou o piloto, que também poderá ganhar espaço na academia de uma das grandes equipes atuais da F-1.

Focado em alcançar seus objetivos, Bortoleto respira automobilismo até mesmo em seus momentos de folga. “Meu maior hobby é praticar a pilotagem em meu simulador de casa”, contou o fã de Ayrton Senna, Max Verstappen e, claro, Fernando Alonso.