Enzo Fittipaldi assina com a Red Bull para compor a academia de pilotos da equipe de Verstappen

Enzo Fittipaldi e a Red Bull anunciaram neste sábado que o brasileiro é o novo integrante da academia de pilotos da escuderia austríaca. Destaque da Fórmula 2, o neto de Emerson Fittipaldi é mais um da família a se aproximar da categoria máxima do automobilismo mundial.

No paddock do Autódromo de Interlagos, logo após a confirmação do novo vínculo, Enzo Fittipaldi, de 21 anos, conversou com a reportagem do Estadão. O jovem avaliou o futuro dele na Fórmula 1 e reforçou a importância de um bom resultado na etapa final da F-2, em Abu Dabi, na próxima semana.

“Eu estou muito feliz com essa oportunidade que a Red Bull está me dando. É incrível. Agora é hora de trabalhar ainda mais. Tenho mais motivação para alcançar meu sonho: chegar na Fórmula 1. Abu Dabi, semana que vem, estou focado nisso. Estou brigando pelas três primeiras colocações no campeonato (da F-2), então isso será muito importante”, iniciou o brasileiro.

Ao lado de Helmut Marko, Enzo Fittipaldi anuncia vínculo com a equipe Red Bull. Foto: Beto Issa/RF1

A Red Bull encerrou nesta temporada a hegemonia da Mercedes como campeã de construtores. Além disso, a escuderia austríaca levou o holandês Max Verstappen ao título de pilotos em dois anos consecutivos (2021 e 2022). Enzo Fittipaldi avalia a possibilidade de aprender com a equipe nos próximos contatos e recolocar o Brasil no foco da categoria.

“É um passo muito importante na minha carreira, fico mais perto de chegar na Fórmula 1. Então, estou muito feliz de representar o nosso País como piloto Red Bull nas pistas”, afirmou Enzo Fittipaldi, que não sabe quais serão suas atividades na próxima temporada, se ficará na Fórmula 2 ou se integrará como reserva um dos times da categoria principal diretamente, Red Bull e AlphaTauri.

“Ainda estamos em conversas para 2023. Não há nada confirmado ainda. A gente está conversando com a Red Bull para saber o que farei na próxima temporada. Tem essa chance (de continuar na Fórmula 2), mas vamos ver. Abu Dhabi é muito importante”, concluiu.

Na próxima semana, entre os dias 18 e 20 de novembro, a Fórmula 2 realiza sua última corrida da temporada. Com o brasileiro Felipe Drugovich já definido como campeão, resta para Enzo Fittipaldi, que corre na equipe checa Charouz, a briga pelo terceiro lugar no campeonato. Seus principais concorrentes são: Logan Sargeant, Jack Doohan, Jehan Daruvala, e Liam Lawson.

CARREIRA

Enzo Fittipaldi tem 21 anos e nasceu em Miami, nos Estados Unidos. Por isso, carrega dupla nacionalidade: brasileira e americana. Irmão de Pietro, piloto reserva da Haas, Enzo se destacou no automobilismo europeu, fazendo todo o percurso da Fórmula 4 à Fórmula 2.

Campeão da Fórmula 4 italiana em 2018 com a Prema, Enzo também foi terceiro colocado da ADAC Fórmula 4 no mesmo ano. Em 2019, ficou com o vice-campeonato na Fórmula Regional Europeia. Ficou uma temporada e meia na Fórmula 3 com resultados intermediários, chegando à Fórmula 2 ainda em 2021.