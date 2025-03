F1: Bortoleto bate e não completa GP da Austrália marcado por chuva, acidentes e vitória de Norris

A temporada 2025 não começou exatamente como o fã brasileiro de Fórmula 1 esperava. Gabriel Bortoleto, da Sauber, fez sua estreia na categoria em uma prova bastante chuvosa em Melbourne e teve de lidar com problemas de freio ao longo de todo o Grande Prêmio da Austrália. Mesmo assim vinha sustentando bem seu desempenho e sonhava com um lugar na zona de pontuação. Porém, na volta 47, quando estava em 13º, perto do fim da prova, o piloto paulista perdeu o controle, bateu e abandonou. A vitória ficou com Lando Norris, da McLaren. Subiram ao pódio Max Verstappen, da Red Bull, e George Russell, da Mercedes.

Dos novatos, o italiano Kimi Antonelli, de 18 anos, foi o único que pontuou. Ele foi o quarto piloto a completar o Circuito Albert Park. O jovem havia recebido uma punição que o faria cair para o quinto lugar, mas a penalização foi revista e ele permaneceu em quarto. Os também novatos Jack Doohan e Isack Hadjar não completaram a corrida. Lewis Hamilton, em seu primeiro GP pela Ferrari, foi décimo colocado, e seu companheiro, Charles Leclerc, oitavo.

O piloto da McLaren Lando Norris comemora no pódio após vencer o Grande Prêmio da Austrália. Foto: Asanka Brendon Ratnayake/AP

Batidas, chuva e ultrapassagens

PUBLICIDADE O estreante Isack Hadjar bateu o carro ainda na volta de apresentação e ficou fora da primeira corrida da temporada. Com a bandeira amarela, o início da prova foi adiado. Anthony Hamilton, pai do novo piloto da Ferrari, deixou os boxes para consolar o jovem piloto francês, visivelmente abalado por precisar abandonar a sua primeira prova na Fórmula 1. Com o safety car na pista, o estreante pela Williams, Carlos Sainz, rodou e também ficou de fora da primeira corrida do ano.

Publicidade

O novato Kimi Antonelli começou a chamar atenção ainda na 15ª volta, ultrapassando Nico Hülkenberg, da Sauber, e assumindo a 12ª colocação, mas rodou na pista e perdeu a vantagem, voltando à 13ª posição.

A chuva voltou a cair na volta de número 19, ajudando os pilotos a esfriarem os pneus e Antonelli a voltar a ultrapassar o alemão, retomando a 12ª colocação após o erro.

O piloto mais novo dessa temporada da F1 ultrapassou Stroll na 23ª volta, indo para a 11ª posição. Com a batida de Fernando Alonso na volta 34, Antonelli subiu para a 10ª.

Na volta 44, com o retorno das chuvas, os dois carros da McLaren, que até então lideravam a corrida, derraparam e Piastri ficou preso na grama. Verstappen aproveitou o momento e tomou a liderança.

Publicidade

Liam Lawson e Bortoleto bateram na 47ª volta ficando de fora da corrida. A roda do carro do brasileiro quebrou antes do impacto. Na mesma volta, Antonelli foi para a quinta posição e terminou a prova em quarto; mas foi punido com 5 segundos, ficando atrás de Alexander Albon na classificação.

O Circuito Albert Park foi o palco da quinta vitória do britânico Lando Norris e do marcante início de temporada do novato Antonelli.

A segunda prova da temporada será no próximo fim de semana, quando acontece o GP da China, em Xangai. Treino classificatório e corrida também ocorrem durante a madrugada, ambos programados para às 4h no horário de Brasília.

Confira a classificação final do GP da Austrália de F1