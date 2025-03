McLaren e Ferrari fortes e Verstappen irritado: 5 pontos do primeiro dia de GP da Austrália de F1

O primeiro dia de atividades oficiais da temporada 2025 da Fórmula 1 reafirmou a McLaren como principal força do momento. Nesta sexta-feira, os papaias lideraram o primeiro treino livre do GP da Austrália e não pareceram fazer força alguma de tarde quando imprimiram impressionante ritmo de corrida, deixando as rivais mais preocupadas com a briga pela ponta.

Quem parece surgir melhor como candidata é a Ferrari, que ainda busca se entender com Lewis Hamilton, mas que viu Charles Leclerc puxar a fila do segundo treino livre, empatando o jogo do dia com Lando Norris.

PUBLICIDADE A Mercedes teve momentos de destaque, especialmente ao simular corrida na segunda sessão. No trabalho em stint longo, com pneus duros, George Russell se colocou perto da marca estabelecida por Norris, por exemplo. E mais veloz que Oscar Piastri e as Ferrari. Mais rápido também que Max Verstappen, que não saiu nada feliz com o que a Red Bull apresentou até aqui. O neerlandês se queixou de falta de aderência, mas admitiu que não ficou surpreso com os problemas. A Red Bull fechou o dia, em volta rápida, atrás da Racing Bulls.

Apesar do título de 2024, Max Verstappen continua incomodado com o carro da Red Bull. Foto: Heath Mckinley/AP

McLaren se destaca em ritmo de corrida e de volta rápida

Norris até pode tentar dizer o contrário nas declarações, mas fica difícil acreditar realmente que a McLaren tenha problemas. Os papaias dão todos os sinais de que, hoje, são favoritos na F1 2025 e as rivais já começam a ver da mesma forma. No primeiro dia na Austrália, Lando liderou o TL1 e, mais tarde, puxou a fila na simulação de corrida do TL2. O carro está redondinho, uma eventual pole só não será sinônimo de vitória quase certa porque a chuva deve ser fator no domingo.

Ferrari aparece firme com Leclerc e sonha com pole na Austrália

Leclerc é um dos grandes ‘classificadores’ do grid e isso pode ser absolutamente decisivo na Austrália. Em uma pista de difícil ultrapassagem, o monegasco tende a ter vantagem no duelo direto com Hamilton e deve se colocar firme na briga pelo triunfo com as McLaren e com quem mais aparecer no piso molhado. Em volta rápida, o ritmo dos carros vermelhos parece ter sido encontrado, pelo menos.

Charles Leclerc, já habituado com a Ferrari, tem obtido vantagem em relação ao novo colega, Lewis Hamilton. Foto: Paul Crock/AFP

Red Bull segue sem se encontrar e, principalmente, sem agradar Verstappen

Por falar em chuva, a Red Bull precisa muito dela. Primeiro porque o molhado costuma abrir margem para carros que não estão fortes aparecerem, segundo porque, claro, Verstappen é mestre em tais condições. Fora isso, não tem muito de onde imaginar crescimento dos energéticos, a menos que Max tire um coelhaço da cartola. O carro não é dos mais velozes e apresenta sérios problemas de aderência no Albert Park, além de ter Liam Lawson batendo cabeça e se sentindo lento. É um começo complicado e, principalmente, que não tem feito o tetracampeão se sentir confortável no RB21. Isso talvez seja mais sério do que o fato do bólido estar tecnicamente abaixo.

Mercedes sofre com pneus macios, mas encaixa voltas sólidas em stint longo

É bem verdade que a Mercedes dificilmente vai se sair muito bem no sábado pela dificuldade que mostrou com os pneus macios em Melbourne, mas que tal o ritmo dos prateados na simulação de corrida com os compostos duros? Russell se colocou ali no bolo da frente e certamente animou a equipe, mas vai ser crucial não ter uma classificação péssima para ter chances reais no domingo. Isso tudo com Andrea Kimi Antonelli ainda dando os primeiros pequenos passos na F1.

Gabriel Bortoleto fará estreia em corridas da Fórmula 1 no domingo, pela Sauber. Foto: William West/AFP

Sauber de Bortoleto custa a se achar em ‘F1 B’ que promete caos na Austrália

A Sauber de Gabriel Bortoleto teve desempenho aceitável com os pneus macios e pode até tentar alguma graça no pelotão intermediário, ao menos na classificação. Com os demais compostos, a impressão é que ainda falta performance e que, hoje, os suíços só estão mais na briga do que a Haas, que parece estar perdida.

Numa ‘F1 B’ que desenha um fim de semana daqueles, a Alpine também sofreu e viu Pierre Gasly reclamar dos freios e não se encontrar, bem como a Aston Martin, de um irritadiço Fernando Alonso. De bom ali, Williams e Racing Bulls, com Carlos Sainz em segundo no TL1 e no meio da tabela de pneus médios no TL2, e a ótima estreia de Isack Hadjar, empurrando junto de Yuki Tsunoda a equipe B energética para frente da Red Bull. Uma loucura que dificilmente vai se repetir amanhã, mas que foi divertida.

A Fórmula 1 abre a temporada 2025 entre os dias 13 e 16 de março, no GP da Austrália, em Melbourne. Nesta sexta-feira, os horários se repetem com o terceiro treino livre realizado às 22h30 (de Brasília), enquanto a classificação que define o grid de largada começa às 2h do sábado. Por fim, a largada da corrida está marcada para 1h do domingo.