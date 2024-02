Nesta sexta, o jornal De Telegraaf trouxe informações exclusivas sobre o caso. E alegou ter tido acesso a mensagens de texto, de celular, que Horner teria enviado para uma funcionária da Red Bull, não identificada. Segundo o periódico, o conteúdo das mensagens tem teor sexual. E o envio teria acontecido ao longo de meses.

Até que, no fim do ano passado, a funcionária apresentou as mensagens à cúpula da Red Bull, pedindo uma investigação, no que foi atendida. O assunto vem ofuscando as notícias sobre a equipe da F-1, que apresentou seu carro novo na quinta, em meio a rumores sobre o futuro de Horner no time.