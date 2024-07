Lando Norris deu uma descontada na enorme diferença para Max Verstappen com a polêmica dobradinha da McLaren no GP da Hungria de Fórmula 1. Neste domingo, 21, o inglês chegou na segunda posição, enquanto o neerlandês foi apenas o quinto. Agora, 76 pontos separam os dois primeiros no campeonato.

PUBLICIDADE A dupla da Ferrari aparece na sequência. Charles Leclerc chegou na frente de Carlos Sainz e, assim, ganhou um respiro: 162 x 154 para o monegasco. Oscar Piastri, com a primeira vitória da carreira depois de um apagão da McLaren na estratégia e um caos nos rádios, vem em quinto, com 149 tentos. Lewis Hamilton foi ao pódio de novo e, assim, ultrapassou Sergio Pérez no campeonato, com 125 pontos. O mexicano aparece 1 atrás e 8 na frente de George Russell, apagado no Hungaroring. Fernando Alonso e Lance Stroll completam o top-10 da F1 2024.

Lando Norris cumprimenta Oscar Piastri após o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1. Foto: Denes Erdos/AP

Com os pontos na Hungria, Yuki Tsunoda alcançou os mesmos 22 pontos que Nico Hülkenberg tem, mas o alemão segue em vantagem no desempate. Daniel Ricciardo aparece com 11, seguido pelo reserva Oliver Bearman, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Alexander Albon e Esteban Ocon. Guanyu Zhou, Logan Sargeant e Valtteri Bottas continuam zerados.

No Mundial de Construtores, a disputa apertou bem mais. A Red Bull marcou poucos pontos e foi a 389, enquanto a McLaren, com dobradinha, cortou a distância para 51. A Ferrari perdeu a vice-liderança e foi a 322, 67 abaixo da líder austríaca. Com 241, a Mercedes segue distante em quarto, seguida pela Aston Martin (69), pela RB (33) e pela Haas (27). Na turma dos desesperados, a Alpine vem com 9, seguida pela Williams, que tem 4. E a Sauber segue sem ter pontuado.

A Fórmula 1 volta já no fim de semana que vem, de 26 a 28 de julho, em Spa-Francorchamps, para a disputa do GP da Bélgica.

Confira classificação da F1 após a 13ª de 24 etapas:

Mundial de Pilotos:

Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 265 Lando Norris (ING/McLaren) - 189 Charles Leclerc (MON/Ferrari) - 162 Carlos Sainz (ESP/Ferrari) - 154 Oscar Piastri (AUS/McLaren) - 149 Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 125 Sergio Perez (MEX/Red Bull) - 124 George Russell (ING/Mercedes) - 116 Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) - 45 Lance Stroll (CAN/Aston Martin) - 24 Nico Hülkenberg (ALE/Haas) - 22 Yuki Tsunoda (JAP/RB) - 22 Daniel Ricciardo (AUS/RB) - 11 Oliver Bearman (ING)/Ferrari) - 6 Pierre Gasly (Alpine/Renault) - 6 Kevin Magnussen (DIN/Haas) - 5 Alexander Albon (TAI/Williams) - 4 Esteban Ocon (FRA/Alpine Renault) - 3 Guanyu Zhou (CHN/ Kick Sauber) - 0 Logan Sargeant (EUA/Williams) - 0 Valteri Bottas (FIN/Kick Sauber) - 0

Mundial de Construtores: