O que acontece dentro das pistas perdeu protagonismo na Fórmula 1 neste começo de temporada. No paddock do Grande Prêmio da Arábia Saudita, em Jeddah, o grande assunto envolve o tricampeão Max Verstappen, seu futuro e o do chefe da Red Bull, Christian Horner. A equipe austríaca entrou em ebulição desde que vieram à tona acusações de assédio sexual contra o mandatário, refutadas pela escuderia.

Quem também tomou os holofotes da Fórmula 1 foi o presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Mohammed Ben Sulayem. Segundo a emissora britânica BBC, ele é alvo de investigação interna na entidade após ser acusado de tentar impedir a aprovação do circuito de Las Vegas - que estreou em 2023 - e manipular o resultado da prova saudita da última temporada, alterando uma punição a Fernando Alonso. Sulayem teria ainda pedido que Verstappen saísse em defesa de seu chefe, Horner, publicamente. A proposta foi recusada pelo holandês, que sugeriu que a própria FIA conduzisse uma investigação sobre o caso.

Mohammed Ben Sulayem conversa com Max Verstappen após o treino classificatório para o GP do Bahrein, na última semana. Foto: Darko Bandic/ AP

Outros personagens passaram a atuar nos bastidores da Fórmula 1, afetando diretamente o principal nome da categoria. Com isso, a pergunta do momento é: qual o destino de Max Verstappen? O pai do tricampeão, o ex-piloto Jos Verstappen, criticou a permanência de Horner na Red Bull e se deixou fotografar em conversa com Toto Wolff, o chefão da Mercedes, que busca um substituto de alto nível para Lewis Hamilton, que se mudará para a Ferrari em 2025. "Há uma tensão aqui enquanto ele (Horner) permanece no cargo. O time (Red Bull) corre risco de rachar. Não pode seguir do jeito que está, vai explodir. Ele está se fazendo de vítima, quando é ele que está causando problemas", disse Jos ao Daily Mail, no Bahrein.

O empresário do piloto holandês, Raymond Vermeulen, Max Verstappen e seu pai, Jos Verstappen, chegando ao circuito de Sakhir, no Bahrein. Foto: Darko Bandic/ AP

Verstappen defende o pai e dá pistas sobre o futuro

Nesta quarta-feira, dia 6, Max saiu em defesa do pai. “Do meu lado, não importa estar de um lado ou de outro. Enquanto filho do meu pai, seria estranho estar em um lado diferente (do dele). Mas só quero focar na performance e falar menos sobre o que estamos falando fora da pista. Temos um carro incrível, e estamos ansiosos por um ano incrível. Mesmo que você tenha brigas ou não, sempre há coisas que podem ser resolvidas. Do que conheço meu pai no kart, meu pai é muito franco. Ele não é mentiroso, isso com certeza”, afirmou Verstappen, que ganhou a primeira corrida do ano.

O holandês tem contrato até 2028 com a Red Bull, mas especula-se a existência de uma cláusula que permitiria a rescisão em caso de saída de Helmut Marko, consultor da equipe e desafeto de Horner. “Da minha parte, não vou ficar no caminho de Max”, afirmou Marko, ao F1-Insider, sobre a chance de Verstappen deixar a equipe. Saídas de Helmut Marko e Max Verstappen poderiam ser acompanhadas do projetista Adrian Newey, que faturou múltiplos títulos na Fórmula 1 e é tido como um dos melhores na função de todos os tempos.

Helmut Marko e Christian Horner são desafetos na Red Bull. Foto: Giuseppe Cacace/AFP

Verstappen diz em público que não está em seus planos deixar a Red Bull em 2025 e que apenas uma mudanças muito drástica seria capaz de tirá-lo da escuderia que se empenhou para fazê-lo tricampeão. “Claro que vou (cumprir o contrato), essa sempre foi a intenção quando assinei. É por isso que assinei por tanto tempo, é para estar aqui. E, claro, trata-se do desempenho do carro”. Uma questão é a revolução que a Fórmula 1 promete com a nova motorização a partir de 2026. Os austríacos firmaram parceria com a Ford para o desenvolvimento da unidade de potência. No entanto, comenta-se que o caso de Horner também tem deixado descontente a marca americana.

Verstappen pode substituir Hamilton na Mercedes em 2025?

Horner está tentando contornar a tensão e mantém contato com o estafe de Verstappen para evitar uma debandada na próxima temporada. Wolff, da Mercedes, colocou panos quentes no interesse em trazer o holandês para a escuderia alemã. “O mercado é muito interessante. Para um piloto, o mais importante é estar com quem é mais rápido, e não há razão alguma para Max deixar a Red Bull no curto prazo. Mas veremos o que acontece”, comentou à Sky Sports. Além de Verstappen, estão na mira Fernando Alonso e o jovem italiano Kimi Antonelli, que compõe a academia da escuderia e está na Fórmula 2.

Na Mercedes, George Russell vive a expectativa de se tornar o piloto número 1 com a saída de Lewis Hamilton. O britânico avaliou a chance de ter Verstappen como companheiro de equipe. “Todas as equipes querem ter a melhor dupla de pilotos. Max é o melhor piloto do grid. Se qualquer equipe tiver a chance de assinar com o Max, eles vão aproveitar 100%. Seria animador”, afirmou.

O futuro de Max Verstappen está no centro das atenções em Jeddah. Foto: Joseph Eid/ AFP

Se Verstappen deixar a Red Bull, praticamente a totalidade do grid estará de olho em sua vaga. Um dos nomes que desponta é Fernando Alonso, atualmente na Aston Martin. Experiente, o espanhol ainda sonha com um terceiro título mundial e não tem cockpit garantido para 2025. “Acho que estou na lista (da Red Bull), porque não tenho nenhum contrato neste momento. É melhor estar nesta lista do que em outras”, disse o bicampeão.

Entenda o caso Christian Horner

Horner vinha sendo investigado internamente porque teria enviado diversas mensagens de cunho sexual a uma funcionárias da escuderia. A equipe não confirmou se este teria sido o motivo da investigação. No início de fevereiro, a Red Bull anunciou a investigação citando apenas a denúncia por “comportamento inadequado”.

"A investigação independente sobre as alegações feitas contra o Sr. Horner está completa e a Red Bull pode confirmar que a queixa foi rejeitada. O reclamante tem o direito de recorrer. A Red Bull está confiante de que a investigação foi justa, rigorosa e imparcial. O relatório da investigação é confidencial e contém informações privadas das partes envolvidas e de terceiros que ajudaram na investigação e, portanto, não faremos mais comentários por respeito a todos os envolvidos", relatou a escuderia austríaca. GP da Arábia Saudita: horário e onde assistir corrida, treinos e classificação 07/03 (quinta-feira)

10h30 - Treino Livre 1 - BandSports

- Treino Livre 1 - 14h - Treino Livre 2 - BandSports

08/03 (sexta-feira)