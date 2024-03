F-1: Ferrari roubada do ex-piloto Gerhard Berger é encontrada quase 30 anos depois; veja imagens

Após trabalhar em colaboração com os investigadores e concessionárias de automóveis do exterior, a polícia britânica concluiu que se trata do carro que foi roubado de Gerhard Berger há quase 29 anos e que foi enviado pouco depois ao Japão.

A Ferrari vermelha ainda se encontra em solo britânico e a polícia conseguiu interceptá-la antes de seu envio para os Estados Unidos. A investigação segue seu curso, porém ainda não houve prisões. Por sua vez, o carro de Jean Alesi continua com paradeiro desconhecido.