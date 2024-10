No México, tudo é sobre a altitude. A capital do país está a pouco mais de 2.130 metros acima do nível do mar, uma das mais altas entre todas as capitais (La Paz, Bolívia, é a líder com cerca de 3.600 metros). Mas, em termos de Fórmula 1, não há competição.

As próximas corridas mais altas são o Grande Prêmio no Brasil, a cerca de 780 metros acima do nível do mar, e o evento na Áustria, a cerca de 670 metros. Las Vegas é a próxima, com cerca de 600 metros. Dos outros 20 eventos deste ano, 11 estão abaixo de 15 metros.