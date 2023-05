Indy 500: acidente faz pneu voar em direção ao público e atingir carro no estacionamento; veja vídeo

Considerada uma das mais nobres provas do automobilismo mundial, as 500 Milhas de Indianápolis ocorreram na tarde deste domingo, dia 28, no circuito Indianapolis Motor Speedway. Além das costumeiras emoções de uma corrida, a etapa deste fim de semana contou com uma cena aterrorizante que poderia ter acabado em tragédia.

Na volta 187, já próximo ao fim da prova, o piloto sueco Felix Rosenqvist perdeu o controle do carro e rodou no meio da pista. O americano Kyle Kirkwood, que seguia Rosenqvist, não conseguiu desviar e acabou se chocando com o sueco.

O encontro dos dois carros em alta velocidade fez com que uma das roda de Rosenqvist se soltasse e voasse em direção a arquibancada do circuito. Após o choque, ambos os veículos bateram no muro e o monoposto de Kirkwood capotou. As imagens impressionam.

O americano Josef Newgarden celebra sua vitória na Indy 500. Foto: James Gilbert/Getty Images via AFP

Por sorte, o pneu ‘voador’ não atingiu nenhum espectador e foi parar fora do autódromo, caindo no estacionamento do local e atingindo um carro parado. Ambos os pilotos saíram do incidente sem ferimentos. Nas redes sociais, vídeos começaram a circular sobre o dano causado pela roda ao azarado veículo que foi alvo do pneu.

Continua após a publicidade

A prova chegou a ser paralisada por uma bandeira vermelha, mas seguiu em frente logo depois. Em um final caótico, com direito a mais duas bandeiras vermelhas até o término da disputa, o americano Josef Newgarden ultrapassou o sueco Marcus Ericsson na última tentativa e se sagrou vencedor da Indy 500.

Os brasileiros Helio Castroneves e Tony Kanaan, que fazia sua despedida de Indianápolis, terminaram em décimo quinto e décimo sexto, respectivamente.