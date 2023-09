‘Mais tranquilo’, Nelsinho Piquet vive momento de virada na Stock Car 2023

Nelson Piquet Jr. vive momento de ascensão na Stock Car 2023. Depois do pódio na última etapa, em Goiânia, o piloto da Crown Racing chega no Velopark, em Nova Santa Rita (RS), confiante. Motivo ele tem, afinal, lá ele venceu uma das corridas em 2022. Mais do que isso, Nelsinho dispõe na Stock Car, segundo ele, da “mesma tranquilidade que Alonso e Verstappen têm na Fórmula 1″.

O bom momento na temporada é marcado pela última etapa. Nelsinho foi ao pódio na corrida 1 e por pouco não tirou a vitória de César Ramos, da Ipiranga Racing. A pontuação, contudo, foi suficiente para o colocar no top-10 do campeonato, com 124 pontos. A corrida 2 teve um susto, mas prontamente superado pelo piloto. “Na televisão, talvez tenha sido grave. É fácil dizer isso agora, mas não machucou ninguém. Não foi uma batida numa curva de alta”, descreveu em conversa com o Estadão Esporte Clube. Piquet e Gabriel Casagrande, da A.Mattheis Vogel, disputavam posição em uma reta. Casagrande, por fora, não viu que se aproximou demais de Nelsinho. Quando houve o toque, o vice-líder do campeonato girou, acertou o muro e ainda voltou para o meio da pista, onde foi atingido por Cacá Bueno, da KTF Sports. “Foi um incidente de corrida que levantou poeira, muita peça voando. Mas nada grave”, afirmou Nelsinho. Ainda assim, foi o suficiente para que a direção de prova encerrasse a corrida com bandeira vermelha.

Carro de Gabriel Casagrande após incidente na corrida 2 no Autódromo de Goiânia. Piloto teve apenas uma pancada na perna. Foto: Duda Bairros

A batida ficou para trás e pouco danificou o carro da Crown Racing. Nelsinho busca inspiração na etapa de 2022 do Velopark, quando ele venceu a corrida 2 ao sair em primeiro. Ele chegou a perder a ponta para o argentino Matías Rossi, mas reconquistou a liderança e a manteve até o final. “Chego ao Velopark embalado pelo bom resultado em Goiânia e motivado para subir na classificação do campeonato. Mesmo não tendo participado de uma etapa, conseguimos nos colocar no grupo dos dez melhores. Agora é seguir evoluindo com a equipe para continuarmos disputando os primeiros lugares”, projetou o piloto.

‘Tranquilidade de Alonso e Verstappen’

A versão de Nelsinho na Stock Car é a mais madura como piloto. Piquet tem passagens por diferentes categorais do automobilismo mundial, incluindo Nascar, GP2 e Fórmula 1. Foi na Fórmula E que ele sagrou-se campeão. Posteriormente, estreou na maior modalidade do automobilismo brasileiro, em 2018. A maturidade lhe garante tranquilidade para as corridas. Algo que, na análise do piloto, faltou quando começou na F-1, em 2007. “Para mim, sentava no carro com o coração batendo, uma melancia (na garganta), mal conseguia respirar”, relembra. Neste sentido, Piquet acredita mesmo pilotos bons perdem espaço: “No pior dia de diferença (entre mais e menos rápidos), vai ter no máximo meio segundo. Quando você coloca emocional no meio, isso cresce para um segundo”.

Nelsinho Piquet chegou ao pódio na última etapa da Stock Car, em Goiânia. Foto: Magnus Torquato

Hoje a situação é outra. Aos 38 anos, Nelsinho garante que não há espaço para problemas externos dentro do carro 33 da Stock Car. “Hoje em dia, não dá para comparar obviamente, mas eu me sinto muito tranquilo. Provavelmente a tranquilidade que eu tenho hoje é a mesma que o (Fernando) Alonso ou que o Max (Verstappen) tem quando eles entram em um carro de F1″, analisa.

Piquet crê que Cingapuragate já foi resolvido: ‘Tudo já foi dito’

Piquet Jr. ganhou mais destaque no noticiário recentemente por um motivo indigesto. A volta da discussão sobre o Cingapuragate, acidente proposital que beneficiou o então companheiro de Renault na Fórmula 1, Fernando Alonso, é pauta judicial levantada por Felipe Massa, prejudicado na temporada de 2008 por isso. Entretanto, Nelsinho assume postura alheia à discussão, reiterando que a história “não tem a ver com ele”.

“Não tem muito o que eu falar. Não vou julgá-lo. Nunca fui próximo, nunca fui amigo dele (Massa). Porém… não posso julgar o que está passando na cabeça dele. O que falaram para ele. Se ele sabe alguma coisa que os outros não sabem. Isso é pessoal dele. Se ele sente que tem que fazer, ele que faça. Não estou na pele dele para sentir o que ele está passando”, disse o piloto.

Stock Car no Velopark

A Stock Car começa com os treinos livres nesta sexta-feira, dia 15. No sábado, ocorre o classificatório, às 13h. No domingo, a corrida 1 está marcada para 12h10, enquanto a prova complementar tem largada prevista para 12h50. As duas disputas terão duração de 30 minutos mais uma volta cada.

A Stock Car é transmitida ao vivo pela Band (TV aberta), canais SporTV e BandSports (TV fechada), além dos canal oficial da categoria no YouTube.