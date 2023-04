Max Verstappen vence o Grande Prêmio da Austrália; Hamilton e Alonso vão ao pódio

Max Verstappen ganhou o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1 neste domingo, 2. O piloto holandês, da Red Bull, largou na primeira posição no Circuito Albert Park, em Melbourne, e conseguiu manter a colocação no final da corrida. No pódio, Verstappen teve a companhia de Lewis Hamilton, da Mercedes, e de Fernando Alonso, da equipe Aston Martin.

A corrida foi marcada por vários acidentes e sinistros. Logo na primeira volta, o piloto da Ferrari Charles Leclerc rodou na pista e teve que deixar a corrida. Em seguida, na volta número 7, Alexander Albon, da Williams, bateu forte no muro e também teve que sair da pista mais cedo. Na volta 18, o motor da Mercedes de George Russell, que largou em 2º, pegou fogo e o britânico foi obrigado a abandonar a prova.

A duas voltas para o fim, já quando o pódio se formava com Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso, a corrida foi interrompida em razão de uma batida do carro de Kevin Magnussen, da equipe Haas. Quando a corrida foi reiniciada, poucos minutos depois que os pilotos deixaram os boxes, vários carros se envolveram em outro acidente e tiveram que abandonar a corrida.

Mesmo com os imprevistos, a corrida teve emoção do início ao fim. O espanhol Fernando Alonso, que conseguiu o pódio, largou em 4º e saltou para terceiro logo nas primeiras voltas. Verstappen e Hamilton reservaram a liderança da corrida por vários momentos. Depois de enfrentar uma classificatória difícil, tendo que largar em último, Sergio Perez fez uma corrida de recuperação e conseguiu terminar a corrida na 5º colocação.

Vencedor da prova, Verstappen vibrou com a vitória na Austrália. “Foi uma confusão mas sobrevivemos a tudo. Vencemos, o que é claro o mais importante”. Lewis também comentou o resultado. “Eu não esperava ser o segundo, então estou muito grato por isso. Estamos aqui lutando com o Aston é incrível neste ponto da temporada”.

Na classificação geral, Verstappen lidera a tabela com 69 pontos, 15 a mais do que Pérez, segundo colocado que tem 53. Fernando Alonso (45), Hamilton (38) e Carlos Sainz (20) completam os cinco primeiros do Campeonato Mundial. A próxima etapa é o GP do Azerbaijão, entre os dias 28 e 30 de abril.

Confira a classificação final do GP da Austrália:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull)

2º - Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

3º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)

4º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin)

5º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

6º - Lando Norris (GBR/McLaren)

7º -Nico Hulkenberg (ALE/Haas)

8º - Oscar Piastri (AUS/McLaren)

9º - Guanyu Zhou (CHI/Alfa Romeo)

10º - Yuki Tsunoda (JAP/Alpha Tauri)

11º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo)

12º - Carlos Sainz (ESP/Ferrari)

Não completaram a prova:

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Alex Alban (TAI/Williams)

George Russell (ING/Mercedes)

Kevin Magnussen (DIN/Haas)

Pierre Gasly (FRA/Alpine)

Esteban Ocon (FRA/Alpine)

Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri)

Logan Sargeant (EUA/Williams)