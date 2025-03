F1: Bortoleto avalia ‘testes positivos’ na Austrália e espera ‘fazer algo bom’ na classificação

Pela primeira vez na carreira, Gabriel Bortoleto foi à pista em uma sessão oficial da Fórmula 1 e guiou a Sauber nos dois primeiros treinos livres do GP da Austrália nesta sexta-feira. Após as atividades, o brasileiro, que terminou em 15º no primeiro treino e em 18º no segundo, exaltou um dia “bem positivo” em Melbourne e destacou estar ansioso pela classificação deste sábado.

Bortoleto estreou para valer na pilotagem do carro da Sauber no GP da Austrália. Foto: William West/AFP

“Foi muito bom, bem positivo. Estou feliz com o que fizemos hoje no primeiro e no segundo treinos. Foram testes positivos, especialmente no segundo, com ambos os carros, para entender o que está bom e o que está ruim para amanhã, na classificação e no TL3. Estou ansioso por amanhã”, pontuou o brasileiro.

Perguntado sobre o que espera para a classificação na Austrália, Bortoleto desconversou sobre ter uma meta específica, mas reforçou que está comprometido em “fazer a melhor volta possível”.

“Ficarei feliz com o que conseguirmos conquistar na pista, mas já estou feliz com o que foi feito hoje. É difícil dizer antes da classificação o que podemos atingir, mas parece que podemos fazer algo bom”, previu.

“O terceiro treino livre amanhã nos dará mais uma chance de ajustar o carro e fazer quaisquer modificações necessárias antes da classificação. O sentimento até agora tem sido bom, e estou ansioso para voltar à pista amanhã”, concluiu Bortoleto.

A Fórmula 1 abre a temporada 2025 entre os dias 13 e 16 de março, no GP da Austrália, em Melbourne. Nesta sexta-feira, os horários se repetem com o terceiro treino livre realizado às 22h30 (de Brasília), enquanto a classificação que define o grid de largada começa às 2h do sábado. Por fim, a largada da corrida está marcada para 1h do domingo.