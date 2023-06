Neymar, Shakira, Rosalía, Mbappé: confira os famosos no GP da Espanha de Fórmula 1 neste domingo

O GP da Espanha de Fórmula 1 no autódromo em Montmeló teve a vitória de Max Verstappen, com Lewis Hamilton em segundo e George Russell em terceiro. O evento marcou a presença de várias celebridades tanto do mundo esportivo quanto fora dele. Os atletas Neymar, Mbappé e Busquets foram alguns atletas presentes na corrida da Espanha. As cantoras Shakira e Rosalía também assistiram ao GP.

Neymar, que foi até Mônaco para acompanhar a etapa do último domingo, dessa vez esteve acompanhado do filho Davi Lucca. O jogador assistiu aos treinos livres durante a semana e aproveitou para tietar os pilotos. Ele visitou algumas escuderias no autódromo. Neste domingo, o brasileiro tirou fotos com a cantora Rosalía, que fez show neste sábado em Barcelona, e aproveitou sua visita à cidade onde jogou para acompanhar o GP.

Neymar e Davi Lucca assistiram o GP da Espanha neste domingo. Foto: Instgram/neymarjr

Além do brasileiro, o seu companheiro de PSG, Kylian Mbappé também compareceu à corrida. Ele participou do último jogo do Campeonato Francês, no sábado, onde a equipe parisiense se despediu de Lionel Messi e acabou derrotada pelo Clermont por 3 a 2. Sergio Busquets, que recentemente anunciou sua saída do Barcelona, também compareceu à prova.

Mas a estrela do dia não foram os jogadores de futebol, tampouco os pilotos que participaram da prova em Barcelona. As cantoras Shakira e Rosalía chamaram a atenção tanto do público quanto dos profissionais das equipes. Elas visitaram os bastidores da Mercedes, equipe do inglês Lewis Hamilton. A catalã se apresentou em Barcelona no Primavera Sound, no último sábado. Já a colombiana aproveitou a ida à cidade para levar os filhos, Milan e Sasha, que vão passar alguns dias de férias com o pai, Gerard Piqué.

A presença de Shakira na etapa desde domingo reforça rumores de que a cantora tenha engatado novo romance com o piloto Lewis Hamilton. Ela assistiu ao GP de Miami, em maio, além de ter sido vista jantando com o piloto no dia 7 do mesmo mês. Ambos foram flagrados fazendo um passeio de barco. Sua visita à Mercedes também deixou os fãs desconfiados. Recentemente, ela se separou do jogador de futebol Piqué, com que foi casada e teve filhos.