Stock Car chega à última etapa com quatro pilotos na disputa pelo título

O Autódromo de Interlagos recebe a última etapa da Stock Car neste domingo (11) para decidir o título da categoria. Rubens Barrichello, Daniel Serra, Gabriel Casagrande e Matías Rossi estão na briga pela 43ª taça da maior categoria automobilística da América do Sul. As corridas serão a partir de 14h15min, com transmissão de Band, do SporTV 3, além do canal de Youtube da categoria.

Rubens Barrichello depende só de si para a vitória. O piloto da Full Time Sports lidera a classificação com 298 pontos e busca o bicampeonato depois de ficar com o título há oito anos. As vitórias desta temporada vieram em Goiânia e Santa Cruz do Sul. Caso conquiste o título em Interlagos, Rubinho fecha o ano com chave de ouro na Stock Car.

Leia também Brozovic: jogador que mais corre na Copa é ‘fumante’ e tem 30 anos; veja lista dos de maior fôlego

Stock Car - GP de Goiânia - Corrida 2 - 23/10/2022

Oito pontos atrás de Barrichello, o tricampeão Daniel Serra foi regular na temporada 2022 e se manteve sempre entre os dois primeiros da classificação. O piloto da Eurofarma pode bater uma marca “de família” se for campeão no domingo - Serrinha pode superar o pai, Chico Serra que também tem três títulos da modalidade.

Gabriel Casagrande defende o título. O terceiro colocado na classificação ocupou a liderança do campeonato em sete das 11 etapas e zerou em apenas uma - no Velopark. Uma das duas vitórias do piloto da A.Mattheis Vogel em 2022 foi justamente na abertura, em Interlagos. Porém, desta vez, ele chega no autódromo com 10 pontos atrás do líder Barrichello.

Entre os postulantes ao título, o argentino Matías Rossi é quem tem a missão mais difícil. Em quarto colocado, o piloto da A.Mattheis Vogel tem 268 pontos. Rossi, contudo, já fez história na Stock Car em 2022. Aos 38 anos, ele se tornou o melhor estrangeiro da categoria ao vencer duas etapas. Em uma delas, no Velocitta, saiu de 32º colocado para a vitória. Se o título ficar com Rossi, seria a primeira vez que a Stock Car teria um campeão estrangeiro.

Além da possibilidade de primeiro título para piloto de fora do Brasil, outro feito novo pode se dar com o título de Rubinho. Se vencer, Barrichello se torna o mais velho campeão da Stock Car, aos 50 anos, 6 meses e 18 dias. A marca atual pertence a Ingo Hoffmann, que em 24 de novembro de 2002, foi campeão com 49 anos, 7 meses e 27 dias. Já Gabriel Casagrande teria o recorde oposto: ele pode ser o mais jovem bicampeão da categoria. O paranaense estará com 27 anos, 9 meses e 21 dias no domingo. Atualmente, o detentor do recorde é Giuliano Losacco, que foi bicampeão com 28 anos, 8 meses e 14 dias.