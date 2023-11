Vai ao Autódromo de Interlagos? Saiba tudo sobre o GP de São Paulo de Fórmula 1

O Autódromo de Interlagos recebe neste fim de semana o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Se você vai acompanhar a prova no circuito, não saia de casa antes de saber tudo sobre ingressos, horários, como chegar, previsão do tempo e alimentação.

Ingressos para o GP de São Paulo de Fórmula 1

Ainda estão disponíveis alguns ingressos para o GP de São Paulo para a área Heineken Village (gramado: R$ 1.980; Estrela: R$ 3.980). As entradas podem ser adquiridas na bilheteria do Autódromo de Interlagos ou no ponto oficial de venda, no Shopping Market Place. Lembrando que os ingressos estão sujeitos à disponibilidade.

Bilheteria e Central de Atendimento do Autódromo de Interlagos - Dias e horários: dias 03 e 04 de novembro, das 7h às 17h; dia 05 de novembro, das 7h às 14h. Endereço: Av. Senador Teotônio Vilela, entre os portões 7 e 8.

- Dias e horários: dias 03 e 04 de novembro, das 7h às 17h; dia 05 de novembro, das 7h às 14h. Av. Senador Teotônio Vilela, entre os portões 7 e 8. Ponto Oficial do GP São Paulo no Shopping Market Place - Dias e horários: sexta e sábado das 10h às 22h. Endereço: Av. Doutor Chucri Zaidan, 902, Vila Cordeiro.

Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 acontece neste fim de semana no Autódromo de Interlagos. Foto: Felipe Rau/ Estadão

Como chegar ao Autódromo de Interlagos

A organização do evento recomenda a ida ao GP em transporte público. Haverá três formas de transporte público:

Continua após a publicidade

Trens da Via Mobilidade, com ônibus circular a partir da Estação Autódromo com parada próxima aos portões do circuito. O preço é de 4,40 por passagem.

Expressão GP São Paulo, com saída a partir de três pontos da cidade: SP Market, Aeroporto de Congonhas e Trianon Masp. Na volta, os pontos de saída são: Avenidas Interlagos, Feliciano Correia e Jacinto Julio. O preço é de R$ 4,40 por pessoa.

Há também o serviço Squad , um transporte executivo oficial do GP de São Paulo, com frota de ônibus monitorada que oferece segurança e conforto. O ponto de embarque, nos três dias do evento, é o Shopping Market Place. O custo da viagem é R$ 110 por pessoa por dia do evento.

, um transporte executivo oficial do GP de São Paulo, com frota de ônibus monitorada que oferece segurança e conforto. O ponto de embarque, nos três dias do evento, é o Shopping Market Place. O custo da viagem é R$ 110 por pessoa por dia do evento. Haverá, ainda, como em todos os anos o transporte Atende+/SPTrans - para pessoas com mobilidade reduzida (gratuito).

Qual horário o Autódromo de Interlagos abre os portões para o público?

Nos três dias de evento, o autódromo terá os portões abertos entre 8h e 14h. Caso seja beneficiário de meia-entrada, tenha seus documentos à mão, pois haverá fiscalização rigorosa no momento da entrada e a apresentação da documentação completa e do ingresso nominal não será dispensada em hipótese alguma. Os estudantes deverão comparecer ao local munidos de carteira de estudante, comprovante de matrícula ou do último pagamento da mensalidade e RG original.

Alimentação no Autódromo de Interlagos

Todas as arquibancadas do autódromo contam com pontos de vendas de alimentos e bebidas. Uma das lanchonetes disponíveis é a rede Johnny Rockets. As lanchonetes aceitarão, exclusivamente, o cartão de consumo Cashless como meio de pagamento. Para a compra de bebida alcóolica é necessária a apresentação de documento com foto, comprovando a idade. Se for dirigir, não ingira bebidas alcoólicas. Por questões de segurança não será permitido o acesso ao autódromo de pessoas portando caixas de isopor ou objetos semelhantes, latas ou garrafas.

Dicas para quem vai a Interlagos

O fim de semana na capital paulista será de temperaturas mais altas na sexta-feira e sábado, com uma leve queda no domingo. Há previsão de chuva para sexta, quando os termômetros podem chegar a 31ºC, e tempo encoberto nos demais dias. No sábado, a temperatura fica na casa dos 27ºC, e no domingo, 22ºC.

Continua após a publicidade

Vestir roupas leves e sapatos confortáveis; as distâncias são grandes e alguns pisos, irregulares.

Levar um agasalho e, se possível, capa de chuva compacta. Por questões de segurança, não será permitida a entrada no autódromo portando guarda-chuva.

Fazer uso de protetor solar (atenção: apenas pequenas embalagens de até 100 ml serão permitidas), mesmo quando a área for coberta. Se a área for descoberta, sugerimos também o uso de boné.

Não será permitido o ingresso de “bandeirões” por questões de segurança e porque podem prejudicar a visibilidade do espectador.

Não será permitida a entrada no autódromo com pau de selfie, jornais ou revistas.

Não é permitido nenhum tipo de gravação de som ou imagem para uso profissional, exibição pública ou qualquer propósito comercial. A Fórmula 1 detém os direitos de som e imagem de todas as etapas do Mundial e, como espectador, você poderá ser filmado e sua imagem, utilizada na mídia.

A idade mínima permitida para acesso ao autódromo é cinco anos. Crianças de cinco a 12 anos só poderão entrar no autódromo acompanhadas dos pais ou responsáveis e portando ingresso próprio. Será necessário apresentar documentos.

Todos os ingressos oferecidos ao público são numerados, respeitando os lugares disponíveis nas arquibancadas. Solicitamos a cooperação de todos no sentido de ocupar o assento correspondente ao ingresso.

Procure se deslocar para o autódromo com antecedência.

Evite usar bolsas, mochilas, joias e objetos de valor. Procure levar apenas um documento de identificação, cartão de crédito ou débito e dinheiro necessário.

Saiba todos os eventos que acontecerão em Interlagos junto com a Fórmula 1

Sexta-feira, 3 de novembro

9h05: Fórmula 4 - treino livre

11h30: Fórmula 1 - treino livre

13h: Porsche GT3 Cup - treino livre

14h: Porsche Carrera Cup - treino livre

15h: Fórmula 1 - treino classificatório para domingo

16h30: Fórmula 4 - classificação

Sábado, 4 de novembro

7h50: Porsche GT3 Cup - classificação

8h45: Porsche Carrera Cup - classificação

9h20: Atração aérea - Equipe de Salto Livre do Exército Brasileiro - Os Cometas

9h50: Fórmula 4 - corrida 1

11h: Fórmula 1 - treino classificatório para a corrida sprint

11h50: Desfile de Carros (Ferrari)

12h30: Porsche GT3 Cup - corrida 1

13h: Desfile de Carros

13h35: Porsche Carrera Cup - corrida 1

14h10: Homenagem a Felipe Drugovich e Gabriel Bortoleto, brasileiros campeões da F-2 e F-3, e a Ayrton Senna pelos 30 anos última vitória em Interlagos

15h30: Fórmula 1 - corrida sprint

17h: Fórmula 4 - corrida 2

Domingo, 5 de novembro

Continua após a publicidade