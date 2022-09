Verstappen vence 5º GP seguido em Monza e pode confirmar o título da Fórmula 1 já em Cingapura

Max Verstappen e Red Bull estão mais próximos do que nunca de confirmarem o bicampeonato da Fórmula 1. Largando em sétimo neste domingo, o holandês venceu o Grande Prêmio da Itália, no Circuito de Monza, em prova finalizada com Safety Car e um clima desanimador. Leclerc não conseguiu recuperar o tempo perdido no box e ficou em segundo. George Russell, da Mercedes, completou o top 3.

O triunfo inédito em Monza é a 11ª vitória de Max no ano e a 31ª da carreira. O triunfo deixa o piloto da Red Bull com possibilidades de vencer o título já no próximo Grande Prêmio, em Cingapura. “Fizemos uma corrida muito boa, com um carro muito bom. Infelizmente não houve a relargada do Safety Car. Tive um ótimo começo de corrida na largada, consegui manter o ritmo até chegar em segundo. É minha primeira vitória aqui, comemoramos pouco, mas finalmente vencemos”, declarou Verstappen após a vitória.

Sainz, Hamilton, Perez, Norris e Gasly fecharam a corrida nesta ordem logo após o top 3. Estreante do dia, substituindo o tailandês Alex Albon, Nyck de Vries somou pontos para a Williams, ficando na nona colocação. Zhou Guanyu fechou a zona de pontuação no top 10. O ponto de volta mais rápida ficou com Perez, da Red Bull.

Max Verstappen vence o GP da Itália de Fórmula 1. Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

A CORRIDA

Verstappen ganhou duas posições já na largada, aproveitando uma saída ruim de Lando Norris. Na segunda volta, o piloto da Red Bull também deixou para trás Pierre Gasly e Daniel Ricciardo, ficando em terceiro.

Russell reclamou de Leclerc na largada na primeira fila: “ele apenas me empurrou para o lado”. O piloto da Mercedes perdeu a segunda posição para o holandês da Red Bull na quinta volta. Carlos Sainz, que também largou no fim, subiu de 18º para sétimo em apenas 10 voltas.

Continua após a publicidade

Sem conseguir recuperar as posições perdidas pela punição, Sergio Perez foi para o box colocar pneus duros e na saída o freio do pneu dianteiro direito começou a pegar fogo. Perez continuou na corrida. Pouco depois, o carro de Sebastian Vettel começou a soltar fumaça e o alemão precisou abandonar sua última corrida em Monza.

Lewis Hamilton, que também teve que lançar no fim por causa da punição, conseguiu subir na classificação e assumiu a sexta posição pouco depois da metade da prova. Na volta 34, Leclerc precisou parar pela segunda vez para colocar pneus macios e voltou na P2 cerca de 20 segundos atrás de Verstappen.

O fim da corrida foi repleto de abandonos. Fernando Alonso foi chamado para deixar a pista pela equipe da Alpine. A Aston Martin teve abandono completo após a saída de Lance Stroll, além de Daniel Ricciardo, da McLaren, que parou na pista nas voltas finais, o que resultou em um Safety Car, que permaneceu até o fim da corrida, diante da dificuldade de remover o carro da Red Bull.

Com o cancelamento do GP da Rússia por causa da guerra com a Ucrânia, a próxima etapa da Fórmula 1 será em Cingapura, marcada para acontecer entre o dia 30 de setembro e 2 de outubro. Uma vitória de Verstappen em Cingapura e uma colocação de Leclerc em nono ou abaixo já confirmará o bicampeonato do holandês.

Confira o resultado do GP da Itália:

Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1h20min27s511 Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 2s446 George Russell (ING/Mercedes), a 3s405 Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), a 5s061 Lewis Hamilton (ING/Mercedes) a 5s380 Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 6s091 Lando Norris (CAN/McLaren), a 6s207 Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri), a 6s396 Nyck de Vries (HOL/Williams), a 7s122 Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), a 7s910 Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 8s323 Mick Schumacher (ALE/Haas), a 8s549 Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), a uma volta Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), a uma volta Nicholas Latifi (CAN/Williams), a uma volta Kevin Magnussen (DIN/Haas), a uma volta

Não terminaram a prova - Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin), Fernando Alonso (ESP/Alpine), Lance Stroll (CAN/Aston Martin) e Daniel Ricciardo (AUS/McLaren)