Olimpíadas 2024: o que o Brasil precisa fazer para se classificar no vôlei masculino

Atualmente, o Brasil está em terceiro lugar do Grupo B com apenas um ponto. No Grupo A, a Sérvia também está em terceiro com um ponto e, no Grupo C, a Alemanha é a terceira com três pontos. No vôlei, uma vitória por 3 a 0 ou 3 a 1 rendem três pontos para a equipe vitoriosa. Já em uma vitória por 3 a 2, os vencedores ganham dois pontos e os perdedores somam um.

O Brasil, assim como a Sérvia, pode chegar a quatro pontos. A seleção brasileira leva vantagem no critério de desempante por vencer mais sets durante a competição. Nesse caso, uma vitória tranquila contra o Egito garante que a seleção brasileira não possa ser alcançada pelos sérvios e termine a fase de grupos como um dos dois melhores terceiros colocados.