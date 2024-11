Veja o lance polêmico que fez Bruno Henrique, do Flamengo, virar alvo de investigação da PF

O lance que colocou Bruno Henrique, do Flamengo, na mira da investigação da Polícia Federal nesta terça-feira, 5, aconteceu no dia 1 de novembro de 2023, no duelo contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro, em Brasília. O jogador, segundo a investigação, teria forçado um cartão amarelo para favorecer familiares, que apostaram que o evento aconteceria. A assessoria do atleta disse que ele não irá se manifestar no momento, enquanto o Flamengo deu apoio ao seu camisa 27 e disse acompanhar o caso.

O globoesporte.com resgatou o lance em questão, que aconteceu no final do jogo vencido pelo Peixe por 2 a 1. Bruno Henrique comete falta em Soteldo, leva o cartão amarelo, reclama com o árbitro e leva o segundo amarelo, sendo expulso da partida. Veja o lance abaixo:

Ao todo, foram 12 mandados no Rio, Belo Horizonte, Vespiano (MG), Lagoa Santa (MG) e Ribeirão das Neves (MG). A investigação começou a partir de comunicação feita pela Unidade de Integridade da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). De acordo com relatórios da International Betting Integrity Association (IBIA) e Sportradar, que fazem análise de risco, haveria suspeitas de manipulação do mercado de cartões na partida do Campeonato Brasileiro.

A PF atua no caso, mediante autorização expressa do Ministro da Justiça e Segurança Pública. Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça do Distrito Federal.