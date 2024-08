Olimpíadas 2024: Thaísa lamenta derrota para os EUA no vôlei: ‘O bronze é muito pouco’

A meio-de-rede Thaisa Daher se despede das disputas em Jogos Olímpicos com a seleção brasileira feminina de vôlei na edição de Paris. Aos 37 anos, a jogadora é a mais experiente do elenco comandado por José Roberto Guimarães e não escondeu a decepção ao cair para os Estados Unidos por 3 sets a 2 na semifinal do torneio.

Após a partida, Thaisa afirmou que disputa pelo bronze será valorizada pelo elenco brasileiro, mas confessou que não era expectativa que tinha ao chegar na capital francesa para a disputa pelo lugar mais alto do pódio.

Os Jogos Olímpicos de Paris marcam a despedida de Thaisa da seleção brasileira feminina de vôlei. Foto: Natalia Kolesnikova/NATALIA KOLESNIKOVA

“Para mim é, para mim é muito pouco (o bronze). Não era esse o meu objetivo e nunca foi, não foi para isso que eu vim, mas independentemente disso vou dar o meu melhor para estar no pódio porque esse time merece. Querendo ou não, é uma medalha olímpica, é um pódio, mas merecíamos estar na final, merecíamos demais o ouro. Quem conseguir manter a cabeça mais centrada, no lugar, e fizer o jogo mais correto vai vencer, e os EUA fizeram isso hoje”, dispara.

O elenco brasileiro saiu da partida com a mesma sensação, de que pecou em aspectos técnicos importantes da partida. Thaisa afirmou que, no momento, as atletas precisam absorver o resultado negativo antes de se concentrar novamente para a decisão pelo bronze. "A gente sentia que podia, nós deixamos escapar em alguns momentos muito importantes ali, que a gente sabia o que ia acontecer, a gente não podia ter pecado em algumas situações... Mas tem um grande time do outro lado, que a gente sabia que ia ser difícil, e agora é tentar. Sofrer? Sofre, chora, dói, vive o luto e depois, com a cabeça no lugar, é trabalhar e entender o que a gente tem que fazer. Esperar, né, para saber com quem a gente vai jogar contra e buscar essa medalha".

Após o jogo, Gabi Guimarães, uma das referências do time, também falou sobre as dificuldades do time na aplicação da tática contra as americanas. “Acho que a gente teve alguns erros, principalmente de contra-ataque, não tivemos tanta frieza, tanta tranquilidade em momentos importantes. Eu comecei a partida muito mal, principalmente ofensivamente, então coloco muito dessa derrota nas minhas costas, lógico, por não ter conseguido ajudar a equipe como eu vinha ajudando nas outras partidas. Sabia que seria uma referência”, completou.