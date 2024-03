Zico ganha estátua de cera em museu; veja como ficou

O ex-jogador Zico, 71 anos, ganhou uma estátua no Museu de Cera do AquaRio, o Aquário Marinho do Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 19. A homenagem é a representação do craque com o uniforme do Flamengo de 1981, ano em que o clube carioca conquistou sua primeira Libertadores e foi campeão mundial contra o Liverpool.

Estátua traz Zico com o uniforme do Flamengo de 1981, ano da conquista do Mundial Foto: PABLO PORCIUNCULA/AFP

PUBLICIDADE “A gente está vivo e pode retratar e sentir de perto o que representa uma homenagem como essa no seu Estado, no seu país, com um momento importantíssimo vivido por mim no futebol. Estou muito gratificado com todos aqueles que, de alguma forma, participaram dessa homenagem”, disse Zico à agência France-Presse. O ex-jogador também afirmou que está “otimista” com o novo técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior. “Sei da capacidade dele, daquilo que ele pode somar para a seleção”, afirmou. “Já dirigiu grandes clubes, grandes jogadores e tomara que comece bem já contra a Inglaterra no sábado.”

Estátua do ex-jogador fica no Museu de Cera do AquaRio, o Aquário Marinho do Rio de Janeiro Foto: PABLO PORCIUNCULA/AFP

A estreia do treinador no comando da seleção será em dois amistosos contra adversários difíceis: no sábado enfrenta a Inglaterra em Wembley e na próxima terça-feira pega a Espanha em Madri. Apesar dos vários desfalques importantes, entre eles o atacante Neymar, os goleiros Alisson e Ederson, o zagueiro Marquinhos e o volante Casemiro, o treinador poderá contar com Vinícius Júnior, que vive grande fase no Real Madrid. / COM AFP