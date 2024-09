Imagem de ave queimada ao lado de ninho foi registrada no Irã, não no Brasil

O que estão compartilhando: imagem que mostraria uma ave queimada ao lado de ninho. O animal teria morrido durante os incêndios florestais que assolam o Brasil.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. A imagem não foi registrada no Brasil, e sim no Irã, em 2020. De acordo com a agência de notícias iraniana Mehr News Agency, a fotografia foi tirada na vila Hanzak, no distrito rural de Lavasan-e Kuchak, localizado na província de Teerã.

Imagem de ave queimada ao lado de ninho foi registrada no Irã, e não no Brasil Foto: Reprodução/Instagram

PUBLICIDADE Saiba mais: circula nas redes sociais uma imagem de uma ave queimada ao lado de um ninho cheio de ovos. A legenda sobreposta afirma: “Ele poderia ter aberto suas asas, voado para longe e se salvo. Ela nem tentou, ficou ali ao lado do que é mais valioso para ela”. Os comentários da postagem associam a fotografia aos recentes incêndios florestais que assolam o País. Uma busca reversa de imagens, no entanto, mostra que a foto foi registrada no Irã, e não no Brasil. Em 2020, um incêndio atingiu o vilarejo de Hanzak, localizado no distrito rural de Lavasan-e Kuchak, na província de Teerã. Conforme a imprensa local (veja aqui, aqui e aqui), árvores e animais foram queimados, sem relatos de vítimas humanas.

A imagem da ave ao lado do ninho gerou comoção e foi ressaltada por diferentes veículos de imprensa. Uma outra fotografia, que capturou o momento de forma mais ampla, permite ver um bombeiro ao lado do animal morto (veja aqui). A cena foi registrada também por vídeo.

Imagem já foi associada a incêndios em diferentes países

O Brasil vive uma escalada de focos de incêndios. A cidade de São Paulo, inclusive, chegou a registrar uma das piores qualidades de ar do mundo em 9 de setembro. Nas rede sociais, a imagem checada é associada ao cenário recente que o País enfrenta. Além do Verifica, as agências Lupa e E-farsas checaram o boato.

Não é a primeira vez que a fotografia é usada fora de contexto para espalhar desinformação. Em 2020, postagens que relacionaram a imagem aos incêndios florestais que devastaram a Síria foram desmentidas pela AFP e Matsda2Sh. Em 2021, o registro foi atribuído às queimadas na Turquia e Argélia. Os boatos foram contestados pelo jornal An-Nahar e pela agência de checagem Fatabyyano.

Como lidar com postagens do tipo: para checar o vídeo aqui analisado, a reportagem recorreu à busca reversa de imagens. Trata-se de uma ferramenta que ajuda a descobrir se aquela mídia já foi compartilhada antes na internet e em quais sites. Dessa forma, em casos de imagens suspeitas, a busca reversa é útil para descobrir se o contexto atribuído a ela é real ou não. O Estadão Verifica já produziu um passo a passo de como fazer esse tipo de pesquisa.