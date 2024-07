É falso que diretora do FBI Janeen DiGuiseppi tenha sido fotografada em atentado contra Donald Trump

Saiba mais: O conteúdo falso não viralizou apenas no Brasil. Nos Estados Unidos, a diretora assistente do FBI Janeen DiGuiseppi é apontada por conspiracionistas como a responsável por orquestrar o atentado contra Trump, o que é falso.

As publicações usam uma foto oficial de Janeen, divulgada em 2021, quando ela foi nomeada agente especial encarregada do escritório do FBI em Albany, Nova York. A foto é comparada com a de uma mulher que aparece atrás de Trump na plateia do comício no último dia 13. Ela usa uma camiseta branca, boné preto e óculos escuros. No boné, é possível ler: “Jesus is my savior, Trump is my president” (“Jesus é meu salvador, Trump é meu presidente”, em português).