É falso que água quente e ‘truque de ozônio’ sirvam para tratar acidose

O que estão compartilhando: que beber água quente antes de dormir e usar “truque do ozônio” combatem a acidose inflamatória, raiz dos problemas de saúde das pessoas.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Segundo especialistas, não há qualquer comprovação científica para as recomendações feitas no vídeo. Além disso, a acidose não é a “raiz da falta de saúde” das pessoas, e sim um sintoma de doenças raras ou de fases muito graves de doenças mais comuns, como diabetes e insuficiência renal – e pode ser letal se não tratada corretamente.

Arte/Estadão Foto: Arte/Estadão

Saiba mais: O conteúdo foi publicado no Facebook por um usuário que utiliza a imagem do médico e escritor Lair Ribeiro – que já teve conteúdos checados outras vezes pelo Estadão Verifica e apontados como falsos ou enganosos por prometerem soluções milagrosas para problemas de saúde.

O vídeo investigado alega que beber água quente à noite faz com que as pessoas fiquem saudáveis novamente e afirma que uma terapia chamada de “truque do ozônio” é capaz de combater facilmente aquilo que ele chama de “raiz da nossa falta de saúde”: a acidose inflamatória.

A responsável por publicar o vídeo no Facebook apagou a publicação. Já o escritor Lair Ribeiro foi procurado para informar se é o autor do conteúdo e se posicionar a respeito dele, mas não respondeu até a publicação desta verificação.

Continua após a publicidade

O que é acidose?

Acidose é o acúmulo de ácido no sangue ou em algum fluido corporal, e pode ser causada por várias situações, explica o endocrinologista Fábio Moura, diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM). A acidose pode ser metabólica ou respiratória, mas não necessariamente “inflamatória”, como diz o vídeo investigado.

“A gente pode classificar como acidose metabólica quando esse acúmulo de ácido é decorrente, por exemplo, de uma hiperglicemia, a famosa cetoacidose diabética. E essa acidose pode ser respiratória, quando o organismo não consegue expelir adequadamente o CO² e começa a acumular”, afirma.

A nefrologista Verônica Costa, da equipe médica da Prefeitura Municipal de Paraupebas (PA) acrescenta que a acidose não é uma doença, e sim um sintoma de outras condições mais graves. “Ela pode ser causada por excesso de produção de ácidos, como ocorre quando há diabetes muito descontrolado, alcoolismo, infeções graves, ruptura do tecido muscular esquelético ou raras doenças congênitas. Também pode ser causada por excesso de perda de bicarbonato pelos rins ou pelo intestino ou não excreção de ácidos, como no caso da insuficiência renal”, explica.

Segundo Fábio Moura, uma infecção ou inflamação pode levar a um quadro de acidose, mas pensar em acidose crônica provocada por uma alteração no estilo de vida é bastante questionável do ponto de vista científico. Ou seja, não dá para dizer que a acidose é a “raiz dos problemas de saúde das pessoas”, diferentemente do que afirma o vídeo viral.

Ozônio e água quente não tratam acidose

Para a nefrologista Verônica Costa, não há nenhum fundamento científico no uso de água quente ou ozônio para tratamento da acidose, e acreditar em conteúdos que prometem soluções milagrosas pode ser um risco sério. “A acidose não é uma doença, mas um sintoma. A maioria das condições [a que ela está ligada] são muito sérias, graves e letais, se não tratadas corretamente. Não é um sintoma comum. Ele aparece em doenças muito raras ou fases muito graves de doenças mais comuns, como o diabetes descontrolado e a insuficiência renal mais avançada”, diz.

Continua após a publicidade

Uma observação feita pelo endocrinologista Fábio Moura é que o termo “acidose” é tratado no vídeo de maneira vaga. Não há um tratamento universal que sirva para a acidose, porque o combate é feito a partir do tratamento daquilo que levou à acidose. Não é o caso da ozonioterapia, nem de um suposto “truque do ozônio”, esclarece. “Ozonioterapia tem indicação em prática odontológica. Ozonioterapia clínica, usada como tratamento médico, é terapia experimental em qualquer lugar do mundo”, afirma.

Diferentemente do que afirma a narração do vídeo, não é verdade que “vários estudos confirmaram que a terapia era eficaz para muitas pessoas”. Pelo contrário: “Todos os órgãos reguladores dizem que ozonioterapia é tratamento experimental, as evidências científicas são muito fracas para a gente recomendar. Existe uma plausibilidade biológica, ou seja, pode ser que funcione, mas quando a gente vai pegar a evidência científica, o dado é muito escasso”, completa Moura.

Sobre a água quente, a falta de evidência é ainda maior. “Essa coisa de beber água quente pra tratar acidose é uma coisa totalmente sem base científica, é totalmente empírico, é achismo. Se você for revisar a literatura médica procurando pesquisa científica mostrando isso, você vai ver que não tem nenhum respaldo científico”, diz Moura.