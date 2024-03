É falso que alimentos como salsicha, iogurte e Coca-Cola tenham sido ‘magnetizados com grafeno’

Saiba mais: O vídeo analisado circula no Facebook e no TikTok. Uma das postagens tem a legenda: “Cuidado com o grafeno!!! Com certeza se isto impregnar no nosso cérebro nunca mais sai e ninguém consegue tirar… vai entupir as nossas veias e vai matar os neurônios”.

Como explicado pelo Projeto Comprova, coalizão de checagem que o Estadão Verifica integra, o grafeno é uma das formas do carbono. É extremamente fino, resistente, transparente e leve, além de ser capaz de conduzir correntes elétricas. Formado por carbono puro — também presente no diamante —, o material é obtido por meio da extração do grafite. O material é utilizado para fabricação de vários itens, de lápis a painéis fotovoltaicos.