É falso que Coca-Cola tenha organizado sorteio de caminhonete Hilux; postagem viral leva a golpe

O que estão compartilhando: que a Coca-Cola está sorteando uma caminhonete que “não foi vendida”.

O Estadão checou e concluiu que: é falso. O conteúdo foi feito por uma página no Facebook que usa a logomarca da Coca para se passar pela empresa e aplicar um golpe, anunciando um sorteio de uma caminhonete Toyota Hilux. A estratégia é utilizada para coletar informações pessoais dos usuários e impulsionar publicações. A Coca-Cola negou ter relação com a postagem que viralizou no Facebook.

A Coca-Cola informou que “a publicação não é verídica” e que comunicações de promoções são realizadas apenas nos canais oficiais da marca. Foto: Foto

Saiba mais: Trata-se de golpe a publicação no Facebook que divulga o sorteio de uma caminhonete Hilux pela Coca-Cola. A assessoria de imprensa da empresa afirmou que “a publicação não é verídica” e que “comunicações de promoções são realizadas somente via canais de comunicação oficial da companhia e marcas”.

O usuário que compartilha o suposto sorteio é descrito como uma “página de fãs” e usa as logomarcas da Coca na publicação. O conteúdo alega que o veículo “não foi vendido” e por isso ele será “entregue para alguém”. Porém, o perfil não é um canal oficial da empresa de bebidas e foi criado em abril do ano passado, com sede na Indonésia.

A estratégia é utilizada nas redes sociais para coletar informações pessoais e aplicar golpes. Por meio da ferramenta “destacar” do Facebook, que permite a marcação de todos os amigos de um usuário na rede social, a publicação é impulsionada e chega para mais pessoas. É comum que posts golpistas direcionem os inscritos do sorteio para sites desconhecidos que solicitam dados, como o CPF, e até mesmo pagamentos por Pix.

Continua após a publicidade

Até o dia 15 de janeiro, a publicação acumulava mais de 68 mil curtidas, 1,7 mil compartilhamentos e 211 mil comentários de pessoas interessadas em ganhar a caminhonete. A equipe do Estadão Verifica tentou entrar em contato com a página que divulga o suposto sorteio, no entanto, não há a opção para enviar mensagens ou contato disponível.

Como lidar com postagens do tipo: Se tornou comum nas redes sociais a divulgação de sorteios, promoções ou programas governamentais falsos que aplicam golpes para roubar dados ou dinheiro de usuários. Fique atento com publicações que prometem grandes vantagens e redirecionem para sites suspeitos e desconhecidos. Olhe com cautela os perfis que compartilham as informações e procure pelos canais oficiais das marcas ou do governo para checar.