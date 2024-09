É falso que Elon Musk tenha comprado o YouTube

Saiba mais: o Estadão Verifica utilizou a ferramenta de busca reversa do Google (veja aqui como fazer) para encontrar a origem da foto utilizada no boato. Ela mostra Musk sorridente segurando o ícone do YouTube. Ela aparece em outras postagens que citam a suposta compra do YouTube pelo bilionário. Algumas delas possuem a alegação em inglês.

Nos vídeos que utilizam essa imagem como destaque, na thumbnail (capa do conteúdo), em nenhum momento há qualquer registro de Elon Musk afirmando a intenção de comprar o YouTube. O discurso presente nesses materiais refere-se apenas a um suposto rumor de negociação entre a plataforma e o bilionário.